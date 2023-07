La temporada 2 de The Sandman contará con Thor, Loki y más dioses nórdicos

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Los fans de Marvel se entusiasman cada vez que ven al Thor de Chris Hemsworth o al Loki de Tom Hidleston en el UCM. Sin embargo, los dioses asgardianos no son algo exclusivo del UCM y la temporada 2 de The Sandman, que ya ha comenzado a rodarse, podría presentar a estas y otras muchas deidades nórdicas que también aparecían en la obra de Neil Gaiman.

Si hace escasos días los seguidores de The Sandman aplaudían al enterarse de que una foto del set de rodaje de los nuevos capítulos desvelaba la posible presencia de Orfeo en la serie, ahora se deleitan al saber que la serie también adaptará Estación de Nieblas, relato que contaba con la presencia de los dioses nórdicos más importantes de Asgard.

Estación de Nieblas fue el arco argumental con el que Neil Gaiman incluyó en The Sandman a Odín acompañado del musculoso Dios del Trueno en su versión más descerebrada y alcohólica, junto a Loki para solicitar a Sueño de los Eternos, la Llave de las puertas del Infierno que antes regentaba Lucifer. Sin embargo, las cosas se tuercen y antes de que puedan regresar a Asgard, Loki siembra el caos en el reino del señor de los sueños.

Según recoge Whats On Netflix, los nuevos capítulos de The Sandman contarán con la presencia de Thor, Loki y otros muchos dioses de la mitología nórdica como los soberanos de las hadas, Oberón y Titania. Es más, la descripción del Dios del Trueno en la temporada 2 de la serie protagonizada por Tom Sturridge ofrecida por el medio, lo detalla como una deidad tosca con un físico descomunal y de voz atronadora que se encuentra siempre presto para deleitarse con placenteras mujeres o golpear con su poderoso martillo Mjolnir a todo aquel que lo amenace.

We also got a character description for Thor who... doesn't like like Marvel Thor in the slightest...https://t.co/XU4TyAMT07