Invasión Secreta: ¿Quicksilver (Evan Peters) en el final de la serie de Marvel?

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

Evan Peters dio vida a Quicksilver en la saga X-Men de 20th Century Fox. Tras la compra del estudio por parte de Disney, el intérprete regresó a Marvel, debutando en el UCM como una variante falsa de su personaje en Bruja Escarlata y Visión. Y, pese a que tras el final de aquella serie el personaje, Ralph Bohner, perdía esos supuestos poderes y regresaba a su vida normal como ciudadano de Westview, los fans creen que ha vuelto una vez más en Invasión Secreta.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el sexto y último capítulo de la serie, Sonya y G'iah descubren una gigantesca base en la que los Skrulls de Gravik mantienen en cápsulas a cientos de humanos a los que han suplantado. Y el primero de los que liberan es un hombre rubio cuyo rostro les ha querido resultar muy familiar a muchos fans. Ese misterioso hombre se parece enormemente al propio Peters.

Ha surgido entonces la teoría de que Ralph Bohner, o quizá incluso el Quicksilver de la saga X-Men (de alguna forma con la apertura del multiverso cualquier cosa ya el posible en el UCM) haya sido capturado y suplantado por los Skrulls de Gravik. Una teoría que, sin embargo, no parece ser real, ya que en los créditos del capítulo ni siquiera se menciona a Peters.

Podría argumentarse que esto se debe a que la aparición de ese hombre apenas dura un par de segundos en pantalla. Sin embargo, la de Martin Freeman -otro de los humanos liberados- también, y en su caso sí que se incluye su nombre en los créditos como estrella invitada. No tendría sentido que Freeman apareciese citado y Peters no. Por tanto, puede concluirse que, pese al parecido, ese hombre no es ni Ralph Bohner, ni Quicksilver... ni por tanto el actor protagonista de Dahmer o American Horror Story.