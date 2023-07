Invasión Secreta indigna a los fans de Marvel con "un estúpido cameo basura"

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

Si algo hay que reconocerle a Nick Fury (Samuel L. Jackson) es que, a pesar de ser el más odiado y buscado del planeta en Invasión Secreta (Secret Invasion), recursos no le faltan a la hora de combatir a los skrulls. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que el antiguo comandante en jefe de SHIELD contase la inesperada ayuda de un viejo conocido del UCM en el quinto capítulo de la serie de Marvel. Una aparición sorpresa que algunos fans ya tachan de ser un "estúpido cameo basura".

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras la muerte de Maria Hill (Cobie Smulders), Fury descubrió que algunas de las personas que formaban su círculo más íntimo, como su mujer, Priscilla, lo habían traicionado, incluso, su compañero de los Vengadores, James Rhodes (Don Cheadle), resultó ser la skrull insurgente llamada Raava. Y no solo eso, su intento de frenar la invasión de Gravik le costó la vida a su querido amigo Talos, dejando al espía maestro del UCM prácticamente sin aliados. Para su sopresa, Fury ha contado en el 1x05 de Secret Invasion con la inestimable ayuda de un viejo conocido del UCM.

Se trata de Rick Mason, un antiguo agente de SHIELD que ya se dejó ver en la cinta de Viuda Negra, estrenada en 2021, ayudando a Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) y al que vuelve a interpretar O-T Fagbenle en la serie de Disney+. A pesar de que su inclusión en el episodio tiene todo el sentido del mundo, dada su habilidad para crear identidades falsas o acceso a pisos francos, no ha sido del agrado de todos los seguidores marvelita, quienes han mostrado su descontento en las redes sociales, señalando que es "un estúpido cameo basura".

"El cameo que no necesitábamos, pero tenemos", señala un internauta.

Spoilers #SecretInvasion

.

.

The Cameo we didn't need but we got💀

RICK MASON is back👀 pic.twitter.com/5PLeAnuEjJ — sanmeyo (@sandeep_sanmeyo) July 19, 2023

"De todos los cameos que esperaba en #SecretInvasion, Rick Mason ni se me pasó por la cabeza, pero aquí estamos", comenta una fan que no da crédito a la aparición de O-T Fagnbele en la serie de Marvel.

Out of all the cameos I expected from #SecretInvasion, Rick Mason never even crossed my mind but here we are lol pic.twitter.com/JKYZkbAV0u — Liv (@stevenrogered) July 19, 2023

"Para mí #SecretInvasion ha dejado algo de Info y una cuestión. ¿Habéis pillado quién era el cameo del avión de Fury? No lo ubiqué al principio hasta que me lo indicaron, pero era Rick Mason, el Agente que ayudó a Nat en Viuda Negra un par de veces", comenta otro usuario.

For my #secretinvasion qna, bit of info and a question. Did you catch who the cameo was on Fury's plane? I didn't place him at first till was pointed out to me, but he was Rick Mason who was the Agent who helped out Nat in Black Widow a couple times pic.twitter.com/kqfLRkDckf — 🌸Melly🌸 (@MellyParadigm) July 19, 2023

"¿Por qué estaba Rick Mason en el avión #SecretInvasion?", se cuestiona un internauta.

why was rick mason there in the plane #SecretInvasion — Dang124 (@Dang124Tweets) July 19, 2023

"¿¿¿¿ESPERA ES EL TIPO DE BLACK WIDOW???? ¿¿¿¿MASON????", se pregunta desconcertado un seguidor del UCM.

#SecretInvasion

.

.

.

.

WAIT??? IS HIM THE GUY ON BLACK WIDOW??? MASON???? pic.twitter.com/M40VcBo0Af — raf si era (@scarwitchy) July 19, 2023

"Rick Mason está de vuelta", señala otro fan con ironía.