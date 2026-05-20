La temporada final de The Boys bate récords de audiencia pese a las críticas de los fans

Patriota en The Boys - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de The Boys ha generando mucho debate entre los fans y no pocas críticas negativas. Pese a ello, la realidad es que está batiendo récords de audiencia en Amazon Prime Video, permitiéndole a su creador, Eric Kripke, rebatir las continuas quejas en redes.

Tal y como ha confirmado la cuenta oficial de la serie en X, la quinta y última temporada de The Boys ha superado los 55 millones de espectadores por episodio a nivel mundial.

Esta es la cifra más alta registrada hasta la fecha en la serie, aunque solo se disponen de datos correspondientes a cinco semanas, según Prime Video -utilizando un criterio que tiene en cuenta a las personas que ven al menos unos minutos de cada capítulo-.

Estos datos le proporcionaron a Kripke la confirmación que necesitaba después de los comentarios negativos sobre la falta de ritmo y episodios de relleno en la temporada 5.

"He pasado por una etapa en la que, al principio, leía todo lo que encontraba -ya fuera en las redes sociales o en Internet- y empecé a sentir que eso era todo el universo, y daba miedo, se hacía un nudo en el estómago", aseguró Kripke a The Hollywood Reporter.

"Entonces [ves las audiencias y] piensas: "Ah, claro, ¿cuántas veces tengo que aprender la lección de que el mundo online no es el mundo real?", cuestionó.

LOS DATOS DE LA TEMPORADA TRANQUILIZARON A KRIPKE

"[La reacción en internet] es una pequeña parte de personas muy ruidosas y con opiniones muy marcadas, y benditos sean. Tienen todo el derecho a tenerlas. Pero en realidad no refleja lo que ocurre en el mundo real. Y en cuanto vi los datos, me calmé al instante", afirmó Kripke.

De hecho, los datos proporcionados sitúan también a la temporada 5 de The Boys entre las diez temporadas más vistas de todas las series originales de Prime Video y ha generado el mayor aumento de audiencia en tres semanas de la plataforma, tanto en series como en películas. Por otra parte, Kripke ya respondió recientemente a las críticas recibidas en las redes por el "relleno" y la falta de ritmo en los episodios de la temporada final de la ficción.

"Nada de lo que ocurra en los últimos episodios importará si no se desarrollan bien los personajes. Estoy recibiendo muchas críticas en Internet, por decirlo suavemente", afirmó Kripke a TV Guide. "Y pienso: '¿Qué esperabais? ¿Una gran batalla en cada episodio?'", añadió.

"Tenemos como 14 personajes, quizá 15. Y les debo a todos ellos -en televisión esto va de los personajes- el darles profundidad, humanizarlos y desarrollar sus historias", sentenció Kripke.