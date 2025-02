Así arranca la temporada 2 de The Walking Dead: Dead City, que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Walking Dead: Dead City, que contará de nuevo con Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan como protagonistas, se estrenará en España el jueves 8 de mayo en exclusiva en el servicio de streaming AMC+, unos días después de su estreno en Estados Unidos.

Y a modo de aperitivo, la plataforma ha alimentado aún más, si cabe, las expectativas de los fans brindándoles los dos primeros minutos con los que arrancará el primer capítulo. La escena en cuestión arranca mostrando a un repulsivo zombie deambulando a sus anchas por un desolado callejón, mientras suena el tema de Ace Frehley, New York Groove. Instantes después, un enorme camión de residuos entra en escena, arrasando todos los coches que encuentra a su paso y dirigiéndose directamente hacia el no muerto.

Tras aparcar, de él bajan dos esbirros del Burazi, liderados por El Croata, un exmiembro de los Salvadores de Negan -ausente al igual que Maggie en este impactante clip-, que arremeten sin titubear contra el zombie. Tras dejarlo fuera de combate, atizándole un brutal y fatídico golpe en la cabeza, se disponen a subirlo al furgón para trasladarlo hasta su búnker, situado en el Madison Square Garden.

Una vez allí, un equipo comienza a desvestirlos y arrojarlos a una especie de tanques cuyo líquido descompone los cuerpos hasta convertirlos en un combustible de color verde brillante. El resultado final de este singular e infecto proceso es que los cadáveres terminan convirtiéndose en una fuente de energía alternativa que alimenta el Radio City Music Hall, los deslumbrantes colores neón de su descomunal letrero y los edificios circundantes.

El final de la temporada 1 de The Walking Dead: Dead City terminó con varios giros importantes. Por una parte, se revelaba que Maggie había hecho un trato con La Dama (Lisa Emery). Previendo una guerra entre su propio grupo de Manhattan y la New Babylon Federation, La Dama quiere a Negan como líder para reunir a las distintas facciones y vencer.

Es por lo que le propone un intercambio: Rhee le entrega a Negan y ella a su hijo Hershel. Tras darse cuenta de que se siente culpable por la muerte de Glenn, La Dama insinúa que matará a Hershel a menos que se cumplan sus demandas. Así, el personaje de Dean Morgan quedaba al servicio de La Dama y con él, posiblemente regresando como villano en esta segunda temporada de la serie.

The Walking Dead: Dead City también está protagonizada por Gaius Charles, Zeljko Ivanek, Mahina Anne Marie Napoleon, Lisa Emery, Logan Kim, Dascha Polanco y Kim Coates, entre otros. Eli Jorné, quien fue guionista coproductor ejecutivo en 'The Walking Dead' durante varias temporadas, es el showrunner y uno de los productores ejecutivos de la serie, junto con Scott M. Gimple - director de contenido del Universo The Walking Dead - Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Brian Bockrath, Michael Satrazemis y Colin Walsh.