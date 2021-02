WandaVision (Bruja Escarlata y Visión 1x07) revela el objetivo real de SWORD

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

A falta de dos episodios para el fin de temporada de Bruja Escarlata y Visión, si no hay más sorpresas, muchos de los misterios que oculta el mundo de Westview se han revelado. El capítulo 7 ha puesto el foco en la verdadera villana de WandaVision. Y no, no es Wanda, ni tampoco SWORD, aunque la agencia también tiene planes malévolos.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Porque, tal y como mostró el episodio 6, Darcy Lewis logró hackear los archivos de Hayward antes de ser absorbida por el Hechizo (Hex). Y entre otros informes -como el parte médico de Mónica que alertaba de su alteración del ADN- encontró un documento llamado CATARACT, que reenvió a Jimmy Woo. En él, se revelan los verdaderos planes de la agencia, y su objetivo de recuperar a Visión y reactivarlo como arma siliente.

"Hayward no estaba desmantelando a Visión, trataba de volverlo a activar", explica Woo al leer el mensaje de Darcy y examinar los documentos clasificados que le ha enviado. "Nada había funcionado hasta Wanda robó el cuerpo de Visión", completa la frase Mónica. "Hayward quiere recuperar su arma sintiente", sentencia.

Ese es el motivo por el que SWORD tiene monitorizado a Visión en todo momento. Su verdadero objetivo no es ni ayudar ni controlar a Wanda, sino recuperar el cuerpo de vibranium del sintetizoide para utilizarlo como arma de última tecnología, quizás para defender al mundo... ¿o quizás para destruirlo?

Un plan que no habría dado resultado -ya no conseguían reactivar a Visión sin la Gema de la Mente- de no ser por la intervención de Wanda, que tal y como mostró un flashback, se infiltró en la sede de la agencia y robó el cadáver de su marido antes de "devolverlo a la vida" y crear para él el mundo de las sitcoms de Westview.

LA CLAVE ESTÁ EN LA GEMA DE LA MENTE... O EN SUS PODERES

El plan de Hayward era lograr activar el cuerpo del androide sin la Gema de la Mente, cosa que resultó imposible hasta que entraron en juego los poderes de Bruja Escarlata que, hay que recordar, provienen también de la Gema de la Mente y los expermientos que Hydra hizo con ella y la piedra.

Por otro lado, el objetivo de SWORD choca directamente con el testamento vital de Visión, en el que especificó que tras su muerte no quería que su cuerpo fuese utilizado como un arma y cayese en las manos equivocadas. Precisamente no quería acabar bajo el control de alguien como Hayward, quien sin duda tiene otros planes ocultos.

Ahora la pregunta sigue siendo... ¿cómo es posible que Visión haya vuelto a activarse? Su intento de salir del Hechizo demostró que su cuerpo es real, aunque esté ligado a la magia de Wanda. Si en algún momento logra salir al mundo real... ¿Se convertirá en un arma, tal y como quiere SWORD?

Habrá que esperar al episodio final de Bruja Escarlata y Visión, que se estrena el viernes 5 de marzo en Disney+, para averiguarlo.