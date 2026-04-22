La temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llegará antes de lo esperado

Archivo - La temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ficha a un actor de Andor - PRIMER VIDEO - Archivo

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder regresará a Amazon Prime Video con una tercera y emocionante temporada. Las últimas informaciones sugieren que los nuevos episodios de la serie desembarcarán en la plataforma mucho antes de lo esperado.

Fuentes cercanas a la producción le han hecho saber a The Hollywood Reporter que la temporada 3 de Los Anillos de Poder no llegará a Prime Video en 2027, como se venía rumoreando, sino antes. Así, la información señala que la nueva tanda de episodios de la serie, cuyo rodaje finalizó en diciembre del pasado año, se estrenará a finales de este 2026.

Hasta el momento, todo lo que se sabe de esta nueva entrega es que la trama se ambientará en plena Guerra de los Elfos contra Sauron, una etapa en la que el Señor Oscuro -quien además desempeña un papel fundamental en la caída de Númenor- intenta forjar el Anillo Único, piedra angular de la saga original.

En este punto, conviene recordar que Sauron, quien en realidad es el más poderoso de los Maiar, fue el que provocó la caída de Númenor durante la Segunda Edad tras ser apresado por Ar-Pharazôn. El villano corrompió a los numenóreanos, convirtiéndolos al culto de Melkor, además de convencerlos para atacar Valinor y así conseguir la inmortalidad.

LA TEMPORADA 3 DARÁ UN SALTO TEMPORAL

"Avanzando varios años desde los acontecimientos de la segunda temporada, la tercera temporada se sitúa en el punto álgido de la Guerra entre los elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra y conquistar finalmente toda la Tierra Media", reza la sinopsis de la temporada 3 de Los Anillos de Poder.

Creada por J. D. Payne and Patrick McKay, los nuevos episodios de la ficción contarán con los regresos de Morfydd Clark y Charlie Vickers y nuevas incorporaciones. Entre ellas Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young. Aunque se desconocen sus roles, sí se sabe que Richardson será un actor fijo, mientras que Varla y Young tendrán papeles más recurrentes.

Estos fichajes se unen a los ya anunciados de Jamie Campbell Bower, quien da vida a Vecna en Stranger Things, y Eddie Marsan, actor conocido por sus papeles en cintas como V de Vendetta y Sherlock Holmes. Charlotte Brändström, Sanaa Hamri y Stefan Schwartz serán los encargados de dirigir esta nueva tanda de episodios de Los Anillos de Poder.