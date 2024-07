Los Anillos de Poder: Primera imagen oficial de los 7 anillos de Sauron para los enanos

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

El Señor de Los Anillos: Los Anillos de poder regresará a Amazon Prime Vídeo el próximo 29 de agosto con nuevos episodios. Mientras se acerca la fecha de estreno, un nuevo e imponente póster ha revelado los siete anillos que Sauron entregará, una vez forjados por Celebrimbor (Charles Edwards) el maestro herrero élfico, a los enanos en la temporada 2 de la serie.

Tras ser descubierto por Galadriel (Morfydd Clark), Halbrand (Charles Vicker) se revelaba como el mismísimo Señor Oscuro al final de la temporada 1 de Los Anillos de Poder. La nueva tanda de capítulos se centrará en cómo Sauron regresará en su forma de Annatar, también llamado el Señor de los Dones, para culminar su plan de fraguar los anillos -ya se han forjado tres de los Elfos pero en cuya creación el villano no participó directamente, por lo que no están afectados por su magia de igual modo que el resto- y el Anillo Único, aquel con el que dominará la Tierra Media.

Y a través de su cuenta oficial en X, la serie ha lanzado un espectacular póster que muestra los siete anillos que le serán entregados al reino de los enanos. La imagen muestra al rey Durin III (Peter Mullan) contemplando cautelosamente la belleza de estas sortijas y el resplandeciente fulgor que emiten, especialmente una en cuyo engarce se encuentra una gema de color azul, mientras se ve tentado a cogerlas con sus regias manos.

Seven for the Dwarf lords. Hall H at San Diego Comic-Con approaches this Friday. pic.twitter.com/MpdiYDUA8r