Andrew Lincoln señala el momento en el que The Walking Dead "se pasó de la raya"

Andrew Lincoln protagonizó The Walking Dead desde el inicio hasta su salida en la temporada 9. A lo largo de la ficción, su personaje, Rick Grimes, vivió muchas muertes y enfrentamientos, pero hay un momento que especialmente sorprendió al actor.

El actor se ha sincerado sobre su paso por la serie, confesando que la muerte de Glenn a manos de Negan en la temporada 7 podría haber sido demasiado para el público. "Aún pienso que pudo haber sido ahí cuando nos pasamos de la raya. Quizás fue prolongarlo demasiado", reconoció.

Filmar esa escena fue, según Lincoln, "una de las noches de rodaje más intensas en las que he participado", y destacó el trabajo de Jeffrey Dean Morgan como Negan, a quien definió como "uno de los tipos más agradables que jamás conocerás, interpretando a uno de los personajes más desagradables". "Tuvo que hacer este monólogo extraordinario en su primer día de trabajo, y todos estaban de rodillas y llorando cuando no estaban frente a la cámara. Él se acercó y dijo: '¿Es esto normal?'. Yo dije: 'Sí, todo el mundo sigue adelante'. Fue una noche extraordinaria", rememoró.

Pese a los comentarios de Lincoln, Steven Yeun, quien interpretó a Glenn, defendió esta secuencia durante una entrevista con Vulture en 2017. "No siento que haya sido demasiado. Seré honesto: puede que no sea objetivo, pero realmente siento que la gente no sabía qué hacer con Glenn. Les caía bien, no tenían problemas con él y la gente lo disfrutaba. Pero no reconocieron la conexión que la gente tenía con el personaje hasta que él desapareció", dijo.

"Miro lo que pasó y pienso: 'Eso no fue más sangriento que lo que hemos hecho antes'. ¡A nadie le partieron la cara por la mitad! A la gente le rompieron las tripas y les hundieron la cabeza. Pero esto parecía gratuito porque, uno, continuó, y dos, creo que se llevaron a alguien con quien no me di cuenta de que había hecho tal conexión hasta que se lo llevaron. Me encantó estar esa serie", admitió.

"La gente a veces me pregunta si estoy triste por estar fuera de la serie, pero creo que lo más cruel es que si Glenn hubiera continuado, sabiendo cómo suelen suceder las cosas, podía prever totalmente una situación en la que él, lentamente, desaparece silenciosamente en el fondo y es recordado, pero no realmente. Pero de esta manera, era como decir: 'No lo olviden, esta persona asiática existió y ahora está jodidamente muerto'", agregó el actor.