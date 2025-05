MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

En los últimos años, conforme se han ido abordando distintos puntos del timeline del universo Star Wars, son varios los personajes que han aparecido en más de un proyecto y el senador Bail Organa, una figura clave para la Resistencia rebelde, es uno de ellos. La segunda temporada de Andor recupera una vez más al político alderaaniano, si bien en esta ocasión está encarnado por un actor diferente.

El senador Organa, personaje clave en la saga ya que es el padre adoptivo de Leia después de que Padme muriera y Anakin Skywalker sucumbiera al Lado Oscuro y se transfomara en Darth Vader, apareció por primera vez en carne y hueso en la gran pantalla en el Episodio II: El ataque de los clones. El actor encargado de darle vida fue Jimmy Smits, que retomaría el papel en el Episodio III: La venganza de los Sith, Rogue One y más recientemente, la serie de Obi-Wan Kenobi.

Los nuevos episodios de la segunda temporada de Andor han traído de vuelta al personaje, pero no al actor y es que en la ficción de Disney+, es Benjamin Bratt quien ha tomado su relevo. "Es muy difícil traer de vuelta a personajes legendarios por muchas razones. El dinero y las agendas y, quiero decir, él [Jimmy Smitts] simplemente no estaba disponible. No pudimos cuadrarlo", explicó el showrunner de la serie, Tony Gilroy, en declaraciones a ScreenRant.

El creador justificó así el cambio de intérprete, señalando que, aunque se intentó que Smitts regresara, este estaba inmerso en otro proyecto y había ya mucha presión puesta sobre Andor. "Simplemente no pudieron resolverlo. Créeme, lo intentamos de verdad, pero no pudo ser", aseguró. En todo caso, Gilroy remarcó también lo "maravilloso" que había sido poder trabajar con un actor de la "talla" de Bratt.

Nominado a un Emmy por su trabajo en la legendaria serie de televisión Ley y orden, la filmografía de Bratt incluye trabajos como secundario en títulos tan populares como Traffic, Dr. Strange, Catwoman, Demolition Man o series como Modern Family, 24 o Poker Face.

El hecho de que la ficción de Disney+ haya decidido elegir a un nuevo actor para encarnar a un personaje mítico de la saga supone un cambio respecto a lo que parecía ser la tendencia estos años. Y es que, desde que Rogue One hiciera uso de la tecnología CGI para traer de vuelta al fallecido Peter Cushing como Moff Tarkin, los proyectos de la compañía han estado repletos de ejemplos parecidos, optando por recrear o rejuvenecer a los actores originales en vez de elegir sucesores.