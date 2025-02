Benedict Cumberbatch da marcha atrás con Vengadores Doomsday: "Me equivoqué"

Benedict Cumberbatch da marcha atrás en Vengadores Doomsday: "Me equivoqué"

Benedict Cumberbatch da marcha atrás en Vengadores Doomsday: "Me equivoqué" - MARVEL STUDIOS

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Benedict Cumberbatch encarna a Doctor Strange, uno de los personajes más poderosos e importantes de todo el Universo Cinematográfico Marvel. Recientemente, el actor británico reveló un gran spoiler sobre Vengadores: Doomsday, un comentario sobre el que ahora ha tenido que rectificar.

Hace tan solo unos días, en una entrevista con Variety, el actor dijo que no participaría en Vengadores: Doomsday. "¿Eso es un spoiler? ¡A la mierda!", declaró. El intérprete citó como motivo para su ausencia que "el personaje no participa en esa parte de la historia".

Sin embargo, Business Insider habló con el actor en el Festival de Sundance durante el estreno de su nueva película, The Thing With Feathers, y le preguntaron si había recibido alguna reprimenda por parte de Marvel Studios a raíz de su revelación. "Me equivoqué, estoy en la próxima", respondió Cumberbatch, confirmando así su presencia en Vengadores: Doomsday.

"Nunca creas nada de lo que digo", bromeó acto seguido para volver a sembrar las dudas sobre el futuro de su personaje en las películas de Vengadores, que de nuevo estarán dirigidas por los hermanos Russo, que regresan a Marvel Studios tras dirigir Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

Al margen de esta noticia, Cumberbatch ya aclaró en su entrevista con Variety que su personaje sí estaría en Vengadores: Secret Wars. "Él es bastante central en cuanto a hacia dónde podrían ir las cosas", adelantó. Vengadores: Doomsday se estrenará el 30 de abril de 2026, mientras que Vengadores: Secret Wars llegará a las salas el 7 de mayo de 2027. Ambas cintas contarán además con el regreso de Robert Downey Jr, el actor que interpretó a Tony Stark/Iron Man que en esta ocasión encarnará al villano Doctor Doom.

En cuanto al futuro de Doctor Strange en solitario, el intérprete dijo: "En Marvel están muy abiertos a discutir hacia dónde vamos a continuación. ¿Quién quieres que escriba y dirija la próxima? ¿Qué parte de la historia del cómic quieres explorar para que Strange pueda seguir evolucionando? Es un personaje muy rico al que interpretar. Es un ser humano complejo, contradictorio y problemático que tiene habilidades extraordinarias, por lo que hay cosas potentes con las que jugar".