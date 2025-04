MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Andor ya ha arrancado en Disney+. La serie de Star Wars ha vuelto por todo lo alto con tres capítulos que recuperan la historia de Cassian Andor, Mon Mothma, Luthen Rael, Dedra Meero y compañía un año después del final de la anterior temporada. Así lo consagra el título del primer episodio, Un año después, pero son muchos los fans que se preguntan: ¿Qué significan las iniciales BBY en el universo Star Wars y cómo encaja la ficción en el timeline de la franquicia?

En la saga galactica la nomenglatura BBY es fundamental para entender la cronología de los eventos narrados a lo largo de toda la franquicia. BBY significa Before the Battle of Yavin (Antes de la Batalla de Yavin) que es el evento a partir del que se mide el tiempo en la galaxia, tomando como punto cero la icónica batalla en la que Luke Skywalker destruye la primera Estrella de la Muerte en Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza.

Este evento de la primera película de la franquicia, estrenada allá por 1977, marca un antes y un después en la historia galáctica y sirve como referencia para situar todos los demás sucesos, ya sea antes (BBY) o después (ABY, After the Battle of Yavin). Así, por ejemplo, la película Rogue One transcurre justo en el año 0 BBY, mientras que eventos posteriores como El Imperio Contraataca ocurren en el año 3 ABY.

Este sistema de datación, aunque puede parecer confuso para los espectadores casuales, es comparable a nuestro calendario real, donde BBY equivaldría a "antes de Cristo" (a.C.) y ABY a "después de Cristo" (d.C.). Sin embargo, dentro del universo de Star Wars, la elección de la Batalla de Yavin como punto central tiene un significado simbólico: representa la victoria crucial de la Rebelión y el inicio de la esperanza frente a la tiranía imperial.

Como explica un canon reciente, aunque hubo otros eventos importantes como la formación del Imperio o la Batalla de Endor, la Batalla de Yavin fue elegida porque marca el momento en que la Rebelión comienza a cambiar el curso de la historia galáctica.

Además, el uso de BBY y ABY se ha extendido a múltiples medios de Star Wars, desde cómics y novelas hasta series y videojuegos, convirtiéndose en un estándar para ordenar la compleja narrativa de la franquicia. Esta estructura temporal ayuda a los fans a situar eventos y personajes dentro de un marco coherente, especialmente en una saga que abarca miles de años de historia... ficticia, claro.

CRONOLOGÍA DE ANDOR EN STAR WARS

La serie Andor se ubica en un momento clave dentro de esta línea temporal, comenzando en 5 BBY, es decir, cinco años antes de la Batalla de Yavin y los sucesos de Rogue One. La primera temporada se centra en ese año, mostrando el contexto político, social y militar que antecede la formación de la Rebelión contra el Imperio Galáctico.

La segunda temporada, que acaba de arrancar en Disney+, abarca un período más amplio, cubriendo cuatro años: desde el año 4 BBY hasta justo antes de los eventos de Rogue One (0 BBY), permitiendo así seguir la evolución de Cassian Andor y la escalada del conflicto.

De hecho, el estreno de los capítulos de esta temporada, divididos en cuatro tandas de tres episodios cada una, responde a cada uno de los años que abarca la narración. Es decir, la primera semana con el estreno de los capítulos 1 a 3 se relatan eventos que tuvieron lugar en el año 4 BBY; la segunda semana con el estreno de los episodios 4 a 6 se narra lo acontecido en el año 3 BBY; la tercera semana las entregas 7 a 9 recorren eventos que se produjeron en el año 2 BBY; y finalmente la cuarta y última semana de estreno, con el lanzamiento de los capítulos 10 a 12 relata los eventos del año 1 BBY.

La segunda temporada de Andor aprovecha esta cronología para narrar la transformación de Cassian y el crecimiento de la Rebelión en un contexto cada vez más tenso y peligroso... hasta justo antes del inicio de Rogue One, la precuela que relata cómo los rebeldes se hicieron con los planos de la Estrella de la Muerte para conseguir su primera gran victoria sobre el Imperio de Palpatine y Darth Vader.