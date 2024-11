Agatha: ¿Confirmada la gran teoría del padre de Nicholas Scratch?

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

Recientemente Agatha, ¿quién si no? terminaba su andadura en Disney+ con el estreno de sus dos últimos episodios. La ficción estuvo repleta de revelaciones y emocionantes guiños, pero no fue hasta el capítulo final que se profundizó en el pasado del personaje encarnado por Kathryn Hahn, aclarando la verdad sobre lo que le ocurrió a su hijo Nicky, más conocido por los fans de las grapas como Nicholas Scrath. No obstante, la identidad del padre del niño quedó en el aire y, como era de esperar, los fans no tardaron en exponer una teoría que, al parecer, dio justo en el clavo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado 'La triple diosa', el noveno episodio de la ficción presenta un extenso flashback que comienza con Agatha a punto de dar a luz en un bosque en 1750. Justo en ese momento, aparece Rio Vidal A.K.A. la Muerte, y la bruja comprende que viene para llevarse a su hijo. "Si lo haces, te odiaré para siempre", le advierte, desesperada, antes de suplicarle que lo deje vivir. Rio desaparece, diciendo que lo único que puede darle es tiempo y Agatha tiene al niño.

"Sin usar conjuros, sin ningún encantamiento, te hice de la nada", proclama el personaje de Hahn, sosteniendo con cuidado al recién nacido. Aunque no se hace referencia alguna a la identidad (o incluso existencia) del otro progenitor, puesto que la historia se centra en la relación de Agatha y Nicky, los fans han señalado la posibilidad de que este no sea otro que la misma Muerte.

"Diré [risas] que cuando estábamos haciendo el casting a veces nos decíamos: '¿Ese chico se parece a Rio? ¿Se parece a Aubrey Plaza?'", dejó caer la showrunner Jac Schaeffer en una entrevista concedida a Backstory Magazine. Entre risas, la directora y guionista comentó que los fans estaban viendo las mismas cosas que el equipo.

Schaeffer confesó además que no esperaba la ferviente reacción de los espectadores ante la relación entre Agatha y Rio. "Nunca se sabe cómo va a ser recibido nada, ni si a la gente le va a importar. Para mí, es asombrosa la cantidad de gente a la que le importa", señaló, expresando también su deseo de que sea una historia que el UCM siga desarrollando en futuros proyectos.

Por el momento, no hay confirmación oficial de que la Muerte sea madre de Nicholas Scratch pero en los cómics tampoco se llega a explorar la identidad del padre del personaje, lo que facilita la posibilidad de que esta teoría acabe siendo canon. En todo caso, el hecho de que Nicky sea fruto del amor de Agatha y Rio, haría de su relación algo todavía más trágico y complejo. Y es que, si Rio es verdaderamente madre de Nicholas, su deber de arrancarle de la vida le habría resultado todavía más doloroso y no solo por estar dañando con ello a su amada.