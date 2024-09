El final de Agatha, ¿quién si no? 1x03: ¿Está muerta... SPOILER?

El final de Agatha, ¿quién si no? 1x03: ¿Está muerta... SPOILER? - MARVEL

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Agatha, ¿quién si no?, el esperado spin-off de WandaVision continúa su andadura en Disney+ con el estreno de su tercer episodio. La entrega, titulada 'Innumerables pruebas hay', ha seguido al improvisado aquelarre de Agatha en su primera experiencia con la Senda de las Brujas... dejando claro por qué es tan peligrosa. Y es que el capítulo ha terminado con lo que parece ser la primera gran muerte de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Que la Senda de las Brujas no era un camino de rosas ya se venía diciendo desde el primer momento en que fue nombrada y hasta la misma Agatha prefería no recorrerla, aun habiendo sobrevivido a ella una vez. En el tercer episodio de la ficción, las brujas han debido enfrentarse a la primera prueba... y no todas han salido bien paradas.

El aquelarre entra en una elegante casa que aparece en medio de la Senda y descubren que el reto empieza por beber de una botella de vino que más tarde descubren que está envenenada. La primera en beber y, por tanto, la primera en sentir sus efectos, es la señora Hart/Sharon Davis, a la que enseguida se le hincha el rostro.

La hechicera Jennifer Kale, experta en pociones, identifica la toxina que han ingerido como "ira de tabernera" y explica que después de la hinchazón, los síntomas que siguen son mareos, delirios, pérdida de movilidad y, finalmente, la muerte. En una carrera a contrarreloj, el grupo reúne los ingredientes necesarios para elaborar un antídoto, no obstante, la última en ingerirlo es precisamente la primera que tomó el veneno y la que más cantidad bebió... Sharon.

Las brujas escapan de la casa metiéndose en un horno y acaban de vuelta en la Senda. Pero "el adolescente", el misterio personaje de Joe Locke, les informa de que Sharon ha muerto. La explicación más lógica es que el antídoto llegara demasiado tarde para la pobre mujer, que habría sucumbido a los efectos del veneno.

Aunque en Marvel uno nunca puede estar seguro de que las muertes son definitivas, y menos cuando hay magia de por medio, la muerte de Sharon podría servir a un propósito mayor. Y es que, en primer lugar, al ser una simple humana, la mujer nunca debería haber estado allí y no formaba parte realmente del aquelarre. Agatha solo la había reclutado para evitar que el cuarto miembro, representado con un corazón negro, fuese su enemiga Rio Vidal.

Y podría ser que la misma Senda hubiese propiciado la muerte de Sharon para hacer hueco a Rio en el grupo de brujas. Como le recuerdan a Agatha el adolescente y Lilia Calderu, no se deben hacer trampas en la Senda.