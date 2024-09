Aghata y la historia real de los juicios de las brujas de Salem

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Agatha, ¿quién si no?, el spin-off de WandaVision, ya ha iniciado su andadura en Disney+. Y aunque la serie protagonizada por Kathryn Hahn no deja de ser una ficción más del UCM que, como todas, bebe de los cómics de Marvel, cabe señalar que hace mención a un suceso real, integrándolo en la historia de la hechicera con un giro propio... los juicios de Salem.

Hace tres años, WandaVision ya ofrecía un vistazo al pasado de Agatha Harkness, personaje en el que se centra la nueva ficción de Disney+. Así, en el capítulo 8 de la serie que seguía a los personajes de Elizabeth Olsen y Paul Bettany, un flashback llevaba al espectador a Salem, Massachusetts, en 1693, mostrando a una asustada Agatha que es juzgada por practicar magia oscura.

Por otro lado, el personaje de Hahn había hecho anteriormente una sutil referencia a ese suceso en el primer episodio de WandaVision, aún bajo la identidad de Agnes, afirmando que su aniversario con su esposo ficticio Ralph era el 2 de junio, precisamente el día en que comenzaron los juicios de brujas de Salem en 1692, dejando claro la importancia de la fecha para el personaje.

Ciertamente el episodio significó un punto de inflexión en la vida de Agatha y por eso vuelve a ser mencionado en Agatha, ¿quién si no? Y es que la hechicera terminó absorbiendo el poder de todo su aquelarre, acabando con las vidas de sus compañeras, su madre incluida y convirtiéndose en una infame leyenda entre las brujas.

Aunque no hay duda de que Marvel sitúa el juicio de Agatha en ese lugar y tiempo como guiño a la caza de brujas real, lo cierto es que no llega a representar el suceso histórico tal como fue. Para empezar, la bruja encarnada por Hahn no es una mujer inocente acusada injustamente por los ciudadanos, como fue mayormente el caso en el mencionado episodio, sino que aquellas que la condenan son precisamente hechiceras de su propio aquelarre, que la juzgan no por ser bruja, sino por haberlas traicionado practicando artes prohibidas.

La ficción continúa el paralelismo entre el juicio de Agatha y lo ocurrido en Salem mostrando a la hechicera atada a un poste, en referencia a cómo aquellas acusadas de brujería morían quemadas en la hoguera, si bien en el caso de la serie, el elemento ejecutor no es el fuego sino la magia.

LA HISTORIAL REAL DE LOS JUICIOS DE SALEM

En realidad, los juicios de las brujas de Salem fueron una serie de procedimientos legales llevados a cabo en la ciudad de Massachussets entre 1692 y 1693, por los que se llegó a acusar de brujería a unas 200 personas, la mayoría mujeres, 20 de las cuales acabaron siendo ejecutadas.

El suceso desencadenante fue la conclusión de que tres niñas que habían sufrido convulsiones en público y presentado comportamientos extraños estaban embrujadas, además de su propia acusación contra la esclava de la familia. A partir de esto, se sucedieron las denuncias en una ola de histeria colectiva.

Según la New England Law School de Boston, la tragedia se debió en parte a la existencia de "leyes que hacían de cosas como visiones, sueños e incluso el testimonio de espíritus, pruebas permisibles". Por otro lado, la creencia en la brujería estaba muy asociada al cristianismo, para el cual esta procedía directamente de tratos con el demonio y, por tanto, era algo con lo que había que acabar.