Charlie Cox confirma cuánto tiempo ha pasado entre Daredevil: Born Again y la serie de Netflix

Charlie Cox confirma cuánto tiempo ha pasado entre Daredevil: Born Again y la serie de Netflix - DISNEY+

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Después de haber protagonizado Daredevil de Netflix, Charlie Cox volverá a encarnar al superhéroe en Daredevil: Born Again. La ficción llegará a Disney+ el 5 de marzo de 2025 y ya se sabe qué relación temporal tendrá con su predecesora.

La revista Empire ha publicado una imagen de la serie en la que aparecen Matt Murdock (Cox), Karen Page (Deborah Ann Woll) y Foggy Nelson (Elden Henson), además de entrevistar al protagonista. "Al principio se habló de reinventar todo, para ver si Matt era una persona ligeramente diferente. Pero terminó siendo más bien una continuación. Gran parte de la historia continúa. Las relaciones y dinámicas establecidas en las temporadas anteriores aún existen", explicó Cox.

"Han pasado algunos años. Durante ese tiempo, Matt, Foggy y Karen han encontrado un ritmo bastante bueno. Matt ha hecho las paces con su papel de abogado y justiciero. Entonces, por supuesto, todo se vuelve una locura", agregó el actor.

Como reveló Cox, Daredevil: Born Again sigue la historia de la serie de Netflix y tiene lugar unos años después del final. La nueva imagen de Daredevil: Born Again muestra a los tres protagonistas saliendo de su oficina, que cuenta con un cartel con el nombre del bufete de abogados que ya apareció en el desenlace de Daredevil. Al menos en lo que respecta a la dinámica de Matt, Karen y Foggy, parece que Daredevil: Born Again repetirá la fórmula de la ficción predecesora.

Además, Marvel Studios contó con un guionista de The Punisher de Netflix, Dario Scardapane, como showrunner de Daredevil: Born Again, garantizando la conexión entre el universo de Marvel en Netflix y la nueva producción.

Ambientar Daredevil: Born Again unos años después de la serie de Netflix es quizá una de las mejores decisiones, ya que permitirá a los fans descubrir cómo han cambiado las cosas desde entonces para el protagonista. La ficción no solo mostrará la evolución de Matt, ya que Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) también estará de vuelta.