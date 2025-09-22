MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

El tercer episodio de la temporada 3 de Daryl Dixon ya ha aterrizado en AMC+... y ha abierto una nueva y emocionante posibilidad. El capítulo ha incluido la primera referencia en toda la saga televisiva de The Walking Dead a Jeffrey Grimes, el hermano de Rick, que estaba en Barcelona cuando el letal epidemia estalló. Ahora, los fans se preguntan si el personaje hará su debut en la pantalla próximamente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el tercer capítulo de la temporada 3, titulado El Sacrificio, Antonio se ofrece a curar a Carol la herida que aún tiene en la espalda (aquella que Daryl trató de curarle cuando se le quedó clavado un trozo de madera). En un momento dado, mientras ambos conversan, Antonio le cuenta que vivió en Barcelona y Carol menciona que el hermano de un amigo suyo vivió allí.

Como ya sabrán los fans más acérrimos de la franquicia, Jeffrey Grimes, el hermano de Rick, se encontraba en Barcelona cuando se produjo el estallido del virus. Se trata de un personaje que, hasta la fecha, solo aparece en los cómics, concretamente en un número titulado 'The Walking Dead: The Alien'. Pero, según el material original, no sobrevivió al apocalipsis, pues un caminante le mordió en la pierna.

Hasta ahora, ningún personaje había mencionado al hermano de Rick ni en la serie original ni en ninguno de los spin-offs de The Walking Dead. Así, esta mención a Jeff abre la posibilidad de que el hermano de Rick sea canon también en la adaptación televisiva de la franquicia, pues Rick bien podría haber hablado de su hermano a Carol en algún momento.

Aunque según el material original Jeffrey no estaría vivo, es habitual que el destino de los personajes tome en la serie rumbos distintos a los descritos en las grapas. De hecho, la propia Carol muere en los cómics, algo que no llegó a pasar en la serie. Por tanto, es natural que esta mención a Jeff haya llevado a los fans a especular si el hermano de Rick sigue vivo en algún lugar de España.

Además, se trata de una posibilidad con la que los fans ya llevan especulando desde la primera temporada del spin-off, dada la cercanía entre Cataluña y Francia. Con Daryl y Carol ahora en España, el dúo está potencialmente más cerca que nunca del hermano de Rick.

No obstante, el doblaje de la serie en castellano plantea un gran problema, pues lo que Carol le dice a Antonio es que "el hermano de una amiga" suya vivió en Barcelona. En inglés, la palabra 'friend' se usa para referirse tanto a mujeres como a hombres. No queda claro si esta traducción es un fallo del doblaje o si, por el contrario, significa que Carol no se estaba refiriendo a Jeffrey.