MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon ya ha aterrizado en AMC+ con su primer episodio. El spin-off ya ha llevado a sus personajes a Francia e incluso a Groenlandia, donde han visto variantes de los caminantes tan dispares como peligrosas. Esta nueva entrega llevará a Daryl y Carol nada menos que a España... pero antes, pasarán por un destino en el que los infectados son conocidos con un nombre muy particular.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el primer capítulo de la temporada 3, Daryl y Carol cruzan el Canal de la Mancha para llegar hasta Reino Unido, donde son testigos de los estragos que el virus ha hecho en la capital inglesa. Allí, conocen a un superviviente llamado Julian, que será quien les ayude no solo a salir del país, sino de un edificio en el que se quedan atrapados cuando una enorme horda de caminantes les rodea.

Como superviviente desde hace años, Julian tiene conocimientos específicos sobre los infectados en Reino Unido, a los que no llama caminantes, sino que les ha bautizado con un nombre muy particular: calamares. Julian lleva sobreviviendo en soledad desde hace mucho tiempo, por lo que no queda claro si este término era usado tan solo por su núcleo cercano (del cual solo queda él) o si, por el contrario, otras personas en el país también llaman así a los infectados.

El término 'squid' (en español, calamar) tiene un origen que sin duda resultará rebuscado incluso para los espectadores ingleses. Proviene del 'cockney rhyming slang', una jerga londinense que consiste en sustituir una palabra por otra con la que rima y que, por lo general, forma parte de una frase hecha. Esto hace que dichas estructuras resulten difíciles de captar para gente que no está familiarizada con este argot a pesar de hablar inglés, como es el caso de Daryl y Carol.

Según les explica Julian, el término 'calamar' es el resultado de una enrevesada sucesión de rimas a partir de la palabra 'difunto', que recita de carrerilla ante unos estupefactos Daryl y Carol. Los protagonistas ya escucharon a los franceses referirse a los caminantes con no pocos nombres: desde 'rôdeurs' (caminantes), 'mordeurs' (mordedores) o 'affamés' (hambrientos) hasta quemadores, término que usaban para una variante específica cuya piel y sangre ácidas causaban letales quemaduras. No obstante, calamares es sin duda el nombre más original con el que alguien se ha referido a los infectados en la franquicia.

Aún queda por ver con qué se encontrarán Daryl y Carol en España. Todo apunta a que es ahí donde han desembarcado tras un peligroso viaje por mar que ha dejado estragos en Carol y al que, trágicamente, su compañero de viaje no ha sobrevivido.