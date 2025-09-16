The Walking Dead: Daryl Dixon revela por qué España es el lugar más seguro en un apocalipsis zombi

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Daryl Dixon ya ha estrenado el segundo episodio de su tercera temporada en AMC+. El spin-off continúa explorando cómo el virus afecta a distintas partes del mundo a través del viaje de vuelta a Estados Unidos de Daryl y Carol. Una travesía que en los nuevos capítulos les ha llevado hasta España, donde los caminantes no han supuesto, hasta el momento, una amenaza notable.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desde que desembarcaron en España, Daryl y Carol se han encontrado un panorama muy distinto al de Inglaterra, donde les recibieron hordas interminables de infectados. De forma similar, tanto en Groenlandia como en Francia tuvieron que plantarles cara con el añadido de que en París, además, se enfrentaron a caminantes especialmente peligrosos como resultado de una sustancia que les inyectaban el grupo Genet para que fueran aún más letales.

Así, el spin-off volvió a abrir un tema que la franquicia lleva años explorando y que tiene que ver con que acaso la mayor amenaza para la humanidad no sean los caminantes... sino otros supervivientes. En este sentido, el segundo episodio de la temporada 3 deja claro que los afectados por el virus no representan un gran peligro para los habitantes de Solaz del Mar en comparación con El Alcázar, el grupo que tiene sometida a su población.

Todo apunta a que la situación geográfica de este pueblo gallego podría ser el motivo por el que es tan seguro. Solaz no solo está cerca de la costa, sino que es una aldea relativamente remota al estar en un terreno montañoso, lo que dificultaría la llegada de una horda de infectados. Por otro lado, los habitantes del pueblo confían en su seguridad hasta el punto de celebrar la Ofrenda cada año sin miedo a que el ruido y la música atraigan a los zombis.

Además, Solaz no solo cuenta con una muralla, sino que también tienen a algunos caminantes encerrados en una gran jaula que alertan de la presencia de intrusos cerca de los límites de la aldea. No obstante, desde su primera temporada, el spin-off ha presentado distintas variantes de infectados en cada país por el que han pasado Daryl y Carol. Así, no conviene descartar la posibilidad de que en España el virus también haya desarrollado alguna peculiaridad específica que la serie aún no haya mostrado.