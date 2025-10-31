10 miniseries de terror para pasar un Halloween de miedo

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio - Eduardo Cardenal Hernando) -

Como cada 31 de octubre, el pasillo de siempre parece un poco más largo, la puerta no termina de encajar del todo y los cimientos de la casa crujen más de lo habitual. Como cada Halloween, lo que el resto del año parece normal hoy adquiere un matiz oscuro, y qué mejor que contribuir a ello con una noche de miniseries de terror que convierten el zumbido de la nevera en un lamento.

Las miniseries son el formato ideal para una velada terrorífica; pueden empezarse y acabarse justo antes de que el amanecer disipe la oscuridad y desvele que la indefinible forma presente en la habitación no era más que la silla con una pila de ropa encima.

Así que aquí va una selección de 10 títulos para pasar un Halloween de miedo:

LA CAÍDA DE LA CASA USHER (NETFLIX)

Relectura contemporánea de Edgar Allan Poe a manos de Mike Flanagan donde los pecados corporativos llaman a la puerta con forma de fantasma. Cada episodio filtra un relato clásico del autor para descomponer la mitología de la impunidad a través de una dinastía farmacéutica que se desangra heredero a heredero en una serie de muertes tan ingeniosas como inmorales.

NUEVO SABOR A CEREZA (NETFLIX)

Venganza esotérica en el Hollywood de los años 90. Una directora novata recurre a la brujería para ajustar cuentas y cae en una espiral de body horror de imaginería memorable y cine dentro de cine. Un sucio sueño febril sobre la explotación creativa y el precio de filmar tus propios demonios.

CALLS (APPLE TV+)

Terror que se escucha. Calls convierte la pista de audio en protagonista con relatos conectados que se desarrollan casi íntegramente a través de llamadas telefónicas. La serie explota el pavor existencial del espectador a través de un diseño sonoro donde la palabra y la respiración sustituyen a la imagen explícita.

EL BEBÉ (HBO MAX)

Sátira negrísima sobre la maternidad. A Natasha le cae un bebé del cielo y, con él, un rastro de accidentes inexplicables, chantajes afectivos y preguntas incómodas sobre el deseo (o no) de ser madre. Humor venenoso, gore juguetón y un monstruo adorablemente terrible.

INSEPARABLES (PRIME VIDEO)

Relectura contemporánea del clásico de Cronenberg que traslada la obsesión al terreno de la ginecología, la investigación y la ambición empresarial. Dos gemelas prodigiosas y megalómanas comparten talento, amantes, quirófanos y una ambición que roza lo monstruoso. Drama psicofísico con bisturí, sangre fría y un duelo de Rachel Weisz que convierte el cuerpo en campo de batalla.

MARIANNE (NETFLIX)

Terror francés de atmósfera húmeda y humor retorcido que convierte a una escritora de éxito en rehén de su propia creación, pues la bruja que inventó parece operar en el mundo real. La miniserie mezcla costumbrismo de pueblo, iconografía religiosa y pesadilla literaria con un sentido del ritmo que alterna susto contundente y desasosiego persistente.

MISA DE MEDIANOCHE (NETFLIX)

Mike Flanagan articula una parábola sombría sobre fe, culpa y adicción en una isla aislada donde la llegada de un carismático sacerdote desata milagros... y algo más. Un sermón de terror que explora la seducción del carisma religioso, la necesidad de consuelo y el precio del autoengaño colectivo a través de siete episodios tan elegantes en su forma como implacables en su fondo.

EL VISITANTE (HBO MAX)

Un crimen imposible abre una grieta entre lo racional y lo indecible a través de pruebas que se contradicen como si la realidad fuera doble. Stephen King en modo pesadilla policial con ritmo hipnótico, paisajes grises y una investigadora que convierte la duda en método mientras el mal adopta cara de rutina.

CHERNOBYL (HBO MAX)

¿Qué hay más horroroso que la realidad? Más aterrador por verídico que por espectacular, Chernobyl es un hito del formato limitado donde la radiación es invisible, pero el miedo palpable. La miniserie convierte el procedimiento técnico en suspense y deja imágenes imborrables sobre la mentira, la responsabilidad y la memoria.

TERRITORIO LOVECRAFT (HBO MAX)

Horror cósmico de pulso pulp y comentario racial que convierte a una familia afroamericana de los años cincuenta en rehén de un país donde la ley y la carretera son tan peligrosas como los rituales arcanos. Territorio Lovecraft combina aventura fantástica, pesadilla metafísica e historia social reescribiendo el legado lovecraftiano desde una mirada que convierte al monstruo en sistema.