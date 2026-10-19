VÍDEO: Taylor Swift actúa con banda por primera vez desde The Eras Tour en la gala del Museo de la Academia

Archivo - Taylor Swift Performs During The Opening Show Of The Toronto Dates For The Eras Tour On November 14, 2024 - CHRIS YOUNG / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Este sábado 17 de octubre se celebró la sexta edición de la gala del Museo de la Academia, que contó con una actuación de Taylor Swift, la primera con banda desde The Eras Tour.

"Es un honor increíble y sin precedentes presentar a una querida integrante de nuestra pequeña familia de Toy Story 5. Ella es John, Paul, George y Ringo, todo en uno", expresó Conan O'Brien durante la velada, según recoge Variety.

La artista ofreció un repertorio de cuatro canciones, combinando algunos de sus temas más recientes con otros más icónicos. De hecho, la gala incluyó la primera interpretación en directo de Swift de 'The Fate of Ophelia', canción que lanzó en octubre de 2025 y que se espera que sea una de las principales candidatas a hacerse con el Grammy a grabación del año, además de optar a otras categorías de los premios.

🚨| Taylor Swift performing "The Fate of Ophelia" for the very first time at the Academy Museum Gala! pic.twitter.com/w1Pidc32mh — The Eras Tour (@tswifterastour) October 18, 2026

SWIFT TAMBIÉN INTERPRETÓ EL TEMA DE TOY STORY 5, LOVE STORY Y BLANK SPACE

La cantante interpretó también 'I Knew It, I Knew You', su tema para Toy Story 5, que además de su elegibilidad para los Oscar, se espera que compita en los Grammy. Aunque no era la primera vez que Swift interpretaba esa canción en directo, pues ya lo hizo para el estreno de la película de Pixar, en el museo de los Grammy y en una actuación privada, sí que era la primera vez que lo hacía acompañada de una banda al completo, según remarca el medio estadounidense.

Taylor Swift performs “I Knew It, I Knew You” at the #AcademyMuseumGala pic.twitter.com/23reYW7dBU — Variety (@Variety) October 18, 2026

En cuanto a los otros dos temas que interpretó Swift durante el evento, la artista abrió su actuación con 'Blank Space' y la cerró con 'Love Story'. "Está totalmente permitido bailar. No es obligatorio, pero es más divertido", indicó la cantante al público reunido, un consejo que siguió al pie de la letra el elenco de La bola negra.

🎥| The friendly cast of “La bola negra” singing and dancing to “Love Story” at tonights Academy Museum Gala! pic.twitter.com/Aoq2siOvQ7 — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) October 18, 2026

Acompañando a Swift en el escenario se encontraban algunos colaboradores habituales, entre ellos, Paul Sidoti y algunas sorpresas, como la presencia de dos saxofonistas. "Ha sido genial tocar con mi compañera de escenario desde hace 19 años por primera vez desde la gira The Eras Tour en una pequeña fiesta que hubo anoche en Hollywood", escribió Sidoti en su cuenta de Instagram.