VÍDEO: La desgarradora escena eliminada de Toy Story 5 que habría hecho llorar a todos los fans - PIXAR

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

El pasado mes de junio llegó a los cines Toy Story 5 que, con más de 1.000 millones de dólares, se ha convertido en uno de los grandes taquillazos del año. Como sus predecesoras, la cinta contó con más de un momento emotivo, pero según se ha dado a conocer, podría haber incluido la escena más desgarradora de toda la saga... si no hubiese sido descartada.

Desde su primera aparición en Toy Story 2, Jessie ha sido uno de los personajes más icónicos de la franquicia. A pesar de su carácter alegre y valiente, la muñeca arrastraba un triste pasado, ya que su dueña de toda la vida, Emily, le había abandonado, causando en ella una gran desconfianza y miedo. Todo esto lo ilustra la película de 1999 con un montaje al son de When Somebody Loved Me.

La historia de Jessie tiene un final feliz, pues ya al final de esa segunda entrega de la saga era adoptada por Andy y pasaba a formar parte de la familia de juguetes de Woody y Buzz Lightyear. No obstante, su conexión con Emily sigue siendo un rasgo esencial del personaje y Toy Story 5 en principio iba a aprovecharla.

JESSIE SE REENCUENTRA CON EMILY, QUE ES ABUELA

"Una escena eliminada de TOY STORY 5 revela el reencuentro de Jessie con Emily, que ahora es abuela", reza una publicación de Discussing Film, que recientemente ha compartido el metraje descartado.

A deleted scene from ‘TOY STORY 5’ reveals Jessie reuniting with Emily, who is now a grandmother.



“I don’t remember a badge, it suits her.” pic.twitter.com/ik7Nl5YTVB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 11, 2026

En el vídeo, formado por dibujos y con una pista de voz provisional, se puede apreciar cómo Jessie ve a su antigua dueña junto a su nieto. Temerosa de acercarse, es Perdigón el que hace que la mujer la descubra y con asombro y alegría la recoja del suelo para luego presentársela al pequeño. "No recuerdo que llevara ninguna placa, pero le queda bien", observa.

Según señala ComicBook, puede ser que la escena nunca pasara del guion gráfico o 'storyboard' debido a cambios tempranos en la historia. En la versión final de la película, la antigua casa de Jessie está habitada por una nueva familia y el cierre de su historia con Emily se ve reflejado en la revelación de que esta llamó a su hija como su muñeca preferida, demostrando que no llegó a olvidarla.