Bad Bunny, Taylor Swift y Lady Gaga, nominados a los Emmy 2026 - CONTACTO

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Entre los muchos nominados a los premios Emmy 2026, cuya gala celebrará el domingo 14 de septiembre (madrugada del lunes 15 de septiembre en España), también hay varias estrellas de la música. Nombres entre los que destacan los de artistas de la talla de Taylor Swift, Bad Bunny o Lady Gaga.

Con 9 nominaciones, el show del descanso de la Super Bowl LX de Apple Music, protagonizado por Bad Bunny, se ha convertido en el espectáculo del descanso de la Super Bowl con más nominaciones en la historia de los Emmy.

Las categorías en las que compite el espectáculo incluyen mejor especial de variedades (en directo), diseño de producción para un especial de variedades, coreografía para programas de variedades o de telerrealidad, dirección técnica y trabajo de cámara para un especial y dirección de un especial de variedades, entre otras.

En cuanto a Swift, la cantante ha obtenido su segunda nominación a los Emmy por la película Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show, nominada a mejor especial de variedades (pregrabado) y en la que figura como productora.

La cinta de la actuación final de la gira de la artista también ha sido nominada en las categorías de montaje de imagen para programas de variedades, dirección de un especial de variedades, dirección técnica y trabajo de cámara para un especial, y mezcla de sonido para una serie o especial de variedades.

LADY GAGA Y SABRINA CARPENTER TAMBIEN ENTRE LAS NOMINADAS

Lady Gaga, con su tema para la segunda temporada de Miércoles, 'The Dead Dance', coloca a la serie de Netflix entre los títulos que optan al reconocimiento de música y letras originales. Con esta, Gaga cuenta ya con 6 nominaciones a los Emmy, además de un premio Emmy deportivo por su actuación en la Super Bowl de 2025 con 'Hold My Hand'.

Además del obvio nombre de Zendaya, nominada por tercera vez por su papel de Rue en Euphoria, otras cantantes que son candidatas en la gala que se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles y estará conducida por la actriz Mariska Hargitay, la Academia de Televisión estadounidense ya ha anunciado las nominaciones de este año. a los Emmy 2026 son Sabrina Carpenter, que compite con Swift en la categoría de mejor especial de variedades (pregrabado) por El show de los Muppets.