El conmovedor consejo de Adam Sandler a Taylor Swift y Travis Kelce en su boda - CONTACTO

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Taylor Swift y Travis Kelce se dieron el "sí, quiero" el pasado 3 de julio, en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York y oficiada por Adam Sandler. Poco a poco, los invitados van dando a conocer ciertos detalles de la boda, y entre ellos se encuentra el emotivo consejo que Sandler ofreciera al novio.

"Bésala cada vez que tengas ocasión. Todos los días. Tanto si te vas a la cama como si te vas al trabajo. Sea cuando sea, adelante, bésala", expresó el actor como parte de su discurso, según ha revelado el entrenador de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, en declaraciones a CNN.

"Adam Sandler hizo un trabajo fenomenal en la ceremonia", expuso Reid, señalando que sus consejos fueron "realmente conmovedores". El entrenador remarcó además "la forma en que supo aportar un poco de humor y un poco de sensibilidad a lo que estaba sucediendo". "Había mucha gente de mundos diferentes, y él consiguió unirlos a todos", añadió.

LA BODA DE SWIFT Y KELCE: SANDLER, DIOR Y 1.000 INVITADOS

La noticia del prominente papel de Sandler en la boda de Swift y Kelce fue dado a conocer poco después del enlace, a través de un comunicado en el que además se ofrecían otros detalles de la ceremonia, como que los novios fueron vestidos de Dior o que no hubo damas de honor. "El hermano de ella, Austin Swift, fue el padrino de Taylor, y Jason Kelce, el de Travis. La ceremonia unió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", exponía el texto, según recoge Variety.

En cuanto a la relación de Sandler con la pareja, cabe decir que Kelce hizo un breve cameo en la película Terminagolf 2, protagonizada y escrita por el actor, y que este fue a su vez al podcast New Heights, presentado por la estrella del fútbol americano y su hermano.

De acuerdo a algunas fuentes, la lista de invitados incluía hasta 1.000 nombres, entre los que se encontrarían Ed Sheeran, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke, MGK, Jason Sudeikis, Hugh Grant y Camila Cabello, entre otras personalidades a las que se fotografió de camino a la boda.