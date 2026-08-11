Archivo - Taylor Swift elimina su música del TikTok de Donald Trump y el resto de redes sociales- MOLLY RILEY/WHITE HOUSE / ZUMA PRESS / EUROPA PRES

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

La costumbre de la administración de Donald Trump de acompañar sus publicaciones en redes sociales de populares canciones sin los permisos necesarios ha indignado a más de un artista. Estrellas musicales como Katy Perry, Noah Cahan, Olivia Rodrigo o Sabrina Carpenter han protestado contra el uso de sus temas en apoyo del Gobierno actual de Estados Unidos. También Taylor Swift ha mostrado su firme opinión al respecto y, ahora, ha tomado medidas radicales.

Aunque la cantante no ha hecho declaraciones al respecto, en los últimos días, su música ha ido desapareciendo de publicaciones de la Casa Blanca y cuentas como Team Trump. Así, un vídeo en que aparecían el presidente y la primera dama admirando los fuegos artificiales mientras de fondo sonaba el tema 'August' está acompañado ahora por una canción con la letra "Amo a Trump, amo a Trump, Make America Great Again".

A pesar del cambio de música, el texto que acompañaba al vídeo se mantiene igual. "¡Estoy seguro de que Taylor Swift se va a poner súper contenta de que hayamos usado su canción!", rezaba la provocativa descripción, acompañada del 'hashtag' "#maga".

Otras publicaciones que usaban canciones como 'The Fate of Ophelia' o 'Father Figure' aún conservan las letras en las imágenes, pero carecen de audio y avisan de que el "sonido no está disponible". "TAYLOR QUITANDO EL SONIDO, REINA", celebraba un usuario en comentarios.

DONALD TRUMP "ODIA" A TAYLOR SWIFT

Al contrario que otros artistas, que no han dudado en expresar públicamente su disgusto sobre el uso de sus canciones por parte de la administración de Trump, por el momento Swift no se ha pronunciado al respecto, siendo la única señal de su posición la eliminación de los audios.

Por otro lado, cabe recordar que la artista había mostrado su apoyo a la candidata demócrata en las elecciones de 2024. "Voy a votar por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que, en mi opinión, necesitan a una luchadora que los defienda", escribió Swift en su momento. "ODIO A TAYLOR SWIFT", expresó poco después Trump en redes sociales.