Taylor Swift ingresa en el Salón de la Fama de Compositores y rompe a llorar recordando el apoyo de su familia - CONTACTO

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Taylor Swift ha ingresado en el Salón de la Fama de Compositores, convirtiéndose, a sus 36 años, en la segunda artista más joven en conseguirlo (el primero sigue siendo Stevie Wonder, que lo logró con 32 años). La ceremonia se celebró este jueves 11 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York y, después de que Sombr le rindiera homenaje interpretando 'Cardigan' y 'Dear John', la cantante dio un emotivo discurso de aceptación en el que dedicó un agradecimiento especial a su familia.

"Me resultó fácil anteponer la composición a todo lo demás en mi vida", expresó Swift, tal y como recoge Variety. "Pero no debió de ser nada fácil para mis padres y mi hermano hacer las maletas y trasladar a toda la familia desde Pensilvania a Nashville para que yo pudiera perfeccionar mi arte en la capital mundial de la composición", recordó, con la voz ahogada por la emoción.

#TaylorSwift tears up while thanking her family for “uprooting their entire lives” to Nashville to support her music career.



Swift, 36, is now the youngest artist to be inducted into the Songwriters Hall of Fame. pic.twitter.com/OEGwzHi0yi — Variety (@Variety) June 12, 2026

"Tras darse cuenta de que esto no era ni remotamente una fase pasajera por la que estaba pasando su hija adolescente, cambiaron toda su vida para trasladarme a la Ciudad de la Música", continuó la artista. "Y aunque se supone que las palabras son lo mío, nunca podré expresarles mi gratitud por haber hecho eso por mí. Sois la razón por la que estoy aquí esta noche", aseguró.

EL AGRADECIMIENTO DE TAYLOR SWIFT A STEVEN SPIELBERG

Swift también dedicó unas palabras a Steven Spielberg, que fue el encargado de presentarle en la ceremonia. "Hace unos meses, cuando el Salón de la Fama de los Compositores me preguntó por mis héroes y por los creadores que han influido en mi forma de contar historias, y quién me gustaría que me entregara este premio, mencioné el nombre de Steven", recordó, relatando cómo había acabado hablando con el cineasta y su mujer apenas una hora después y este había aceptado acompañarla.

"Me quedé completamente alucinada porque este hombre tiene una gran película llamada El día de la revelación que se estrena esta noche a medianoche y, aun así, va a aceptar y a venir a hacer esto por mí unas horas antes de que se estrene", expresó la artista.<