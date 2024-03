Taylor Swift adelanta Cardigan antes del estreno de The Eras Tour en Disney+ y revela una de las bonus track

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Tras su paso por los cines, Taylor Swift: The Eras Tour llegará en streaming a Disney+ el 15 de marzo. Se trata de una versión extendida titulada Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) que incluirá la canción Cardigan y, antes del lanzamiento, los fans ya han podido ver un adelanto.

Cardigan quedó fuera de la versión en cines, pero ahora la cantante ha lanzado un fragmento del tema. El vídeo está disponible a través de la Apple App Store, pero cabe destacar que no incluye la interpretación completa de la canción, sino únicamente un vistazo de 54 segundos.

Además de Cardigan, Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) añadirá otros cuatro temas adicionales en acústico. La cantante está anunciando poco a poco de qué canciones se trata y, por el momento, se sabe que dos de esas pistas extra serán Maroon y Death by a Thousand Cuts.

All the feels.



"Death By A Thousand Cuts" is one of four additional acoustic songs in Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), available to stream March 14 at 6PM PT only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/tnQ223hpGQ