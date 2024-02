Lista completa de ganadores de los Grammy 2024 con Taylor Swift haciendo historia

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Taylor Swift hizo historia en los Grammy 2024 al alzarse, gracias a su disco Midnights, con su cuarto premio al mejor álbum del año. Un récord con el que a sus 34 años se convierte en la artista más premiada de la historia en dicha categoría. En total, son ya 13 los gramófonos de oro los que la cantante y compositora estadounidense acumula en sus vitrinas.

Swift estaba nominada junto a Jon Batiste por World Music Radio, boygenious por the record, Miley Cyrus por Endless Summer Vacation, Lana Del Rey por Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, Janelle Monáe por The Age of Pleasure, Olivia Rodrigo por Guts y SZA por SOS.

"Me encantaría deciros que este es el mejor momento de mi vida. Pero me siento así de feliz cuando termino una canción", agradecía Swift tras recibir el premio de Céline Dion, que hizo una aparición sorpresa en los Grammy 2024. "O cuando estoy haciendo la lista de tomas de un video musical o cuando estoy ensayando con mis bailarines o con mi banda o preparándome para ir a Tokio para dar un espectáculo", continuaba la artista.

Con su cuarto premio, la cantante se ha convertido en la persona que más veces ha levantado el Grammy a mejor álbum del año, superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, que llegaron a conseguirlo tres veces. Durante su discurso de aceptación, además, Swift desveló la noticia de que en tan solo unas semanas va a lanzar un nuevo disco.

"Quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los últimos dos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril", confirmó inesperadamente. "Se titula The Tortured Poets Department. Voy a publicar la portada ahora mismo al salir del escenario. ¡Gracias, os quiero! ¡Gracias!", expresó Swift.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DE LOS GRAMMY 2024

Álbum del año: Midnights, de Tayor Swift.

Grabación del año: Flowers, de Miley Cyrus.

Canción del año: What Was I Made For? (Para Barbie), de Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell.

Mejor artista revelación: Victoria Mónet.

Interpretación pop en solitario: Flowers, de Miley Cyrus.

Interpretación pop en dúo o grupo: Ghost in the Machine, de SZA featuring Phoebe Bridgers.

Álbum de pop vocal: Midnights, de Taylor Swift.

Mejor grabación Pop Dance: Kylie Minogue.

Video musical: I'm Only Sleeping, de The Beatles.

Álbum de pop latino: X Mi... (Vol. 1), de Gaby Moreno.

Álbum de música mexicana: Génesis, de Peso Pluma.

Álbum de música urbana: Mañana será bonito, de Karol G.

Álbum de rock latino o alternativo: De todas las flores, de Natalia Lafourcade y Vida cotidiana, de Juanes.

Mejor composición para medio audiovisual: What Was I Made For? (Para Barbie), de Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell.

Mejor compilación de banda sonora para un medio audiovisual: Barbie The Album, de varios artistas.

Mejor banda sonora para un medio audiovisual: Oppenheimer, de Ludwig Göransson.

Compositor del año (no clásico): Theron Thomas.

Productor del año (no clásico): Jack Antonoff.

Productor del año, música clásica: Elaine Martone.

Mejor ingeniería de grabación, clásica: Compositores americanos contemporáneos, Riccardo Muti y Orquesta Sinfónica de Chicago.

Mejor composición clásica contemporánea: Rounds, de Jessie Montgomery.

Mejor compendio clásico: Passion for Bach y Coltrane, de Alex Brown, Harlem Quartet, Imani Winds, Edward Perez, Neal Smith y A.B. Spellman.

Mejro album vocal clásico en solitario: Walking in the Dark, de Julia Bullock, solista; Christian Reif, director (Philharmonia Orchestra).

Mejor solo instrumental clásico: The American Project, de Yuja Wang; Teddy Abrams, director (Orquesta de Louisville).

Mejor interpretación de música de cámara/pequeño conjunto: Rough Magic, Roomful of Teeth.

Mejor interpretación coral: Saariaho: Reconnaissance, Uusinta Ensemble; Coro de Cámara de Helsinki.

Mejor grabación de ópera: Blanchard: Champion, Orquesta de la Ópera Metropolitana; Coro de la Ópera Metropolitana.

Mejor interpretación orquestal: Adès: Dante, Filarmónica de Los Ángeles.

Mejor arreglo, instrumentos y voces: In the Wee Small Hours of the Morning, de säje con Jacob Collier

Mejor álbum de folk: Joni Mitchell at Newport [Live], de Joni Mitchell

Mejor album reggae: Colors of Royal, de Julian Marley y Antacus.

Álbum de electrónica o dance: Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022), de Fred again.

Mejor grabación electrónica o dance: Rumble, Skrillex, Fred again.. and Flowdan.

Interpretación de rock: Not Strong Enough, de boygenius.

Interpretación de metal: 72 Seasons, de Metallica.

Canción de rock: Not Strong Enough, compuesta por Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus.

Álbum de rock: This Is Why, de Paramor.

Interpretación de música alternativa: This Is Why, de Paramore.

Álbum de música alternativa: The Record, de boygenius.

Álbum de R&B: Jaguar II, de Victoria Mone*t.

Interpretación de R&B: ICU, de Coco Jones.

Interpretación de R&B tradicional: Good Morning, de PJ Morton featuring Susan Carol.

Canción de R&B: Snooze, de SZA, compuesta por Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Sola*na Rowe y Leon Thomas.

Álbum de R&B progresivo: SOS, de SZA.

Álbum de rap: Michael, de Killer Mike.

Canción de rap: Scientists & Engineers, compuesta por Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore y Dion Wilson.

Interpretación de rap: Scientists & Engineers, de Killer Mike featuring Andre* 3000, Future y Eryn Allen Kane.

Interpretación de rap melódico: All My Life, de Lil Durk featuring J. Cole.

Mejor álbum country: Bell Bottom Country, de Lainey Wilson.

Mejor actuación country en solitario: White House, de Chris Stapleton.

Mejor actuación de dúo/grupo country: I Remember Everything, de Zach Bryan y Kacey Musgraves.

Mejor canción country: White House, de Chris Stapleton.

Mejor regional roots music album: New Beginnings, de Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band y Live Orpheum Theater Nola, Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra.

Mejor album de comedia: What's in a name?, de Dave Chappelle.

Mejor album new age, ambient o canto: So She Howls, Carla Patullo con Tonality y Scorchio Quartet.

Mejor album de Bluegrass: City of Gold, Molly Tuttle & Golden Highway.

Mejor álbum instrumental contemporáneo: As We Speak, de Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer featuring Rakesh Chaurasia.

Mejor Interpretación Musical Global: Pashto, de Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain featuring Rakesh Chaurasia

Mejor álbum instrumental de jazz: The Winds of Change, de Billy Childs.

Mejor interpretación de jazz: Tight, de Samara Joy.

Mejor álbum vocal de jazz: How Love Begins, de Nicole Zuraitis.

Mejor álbum de jazz alternativo: The Omnichord Real Book, de Meshell Ndegeocello.

Mejor álbum de jazz latino: El Arte Del Bolero Vol. 2, de Miguel Zenón y Luis Perdomo.

Mejor conjunto de jazz: Basie Swings The Blues, The Count Basie Orchestra dirigida por Scotty Barnhart.

Mejor arreglo instrumental o a capella: Folsom Prison Blues, de The String Revolution con Tommy Emmanuel.

Mejor composición instrumental: Helena Theme, de John Williams.

Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea: Your Power, de Lecrae y Tasha Cobbs Leonard.

Mejor álbum de música infantil: Crecemos Juntos Canciones Preescolares, de 123 Andrés.

Mejor Interpretación de Música Africana: Water, de Tyla

Mejor película musical: Moonage Daydream.

Mejor paquete de grabación: Stumpwork Luke Brooks y James Theseus Buck.

Mejor caja o paquete especial de edición limitada: For the Birds: El proyecto Birdsong.

Mejor grabación de audiolibro, narración y cuento: The Light We Carry, de Michelle Obama.

Mejor Álbum Notas: Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos.

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: Star Wars Jedi: Survivor, de Stephen Barton y Gordy Haab.

Mejor álbum de música global: This Moment Shakti.

Mejor álbum de gospel: All Things New: Live In Orlando Tye Tribbett.

Mejor álbum de Roots Gospel: Echoes of the South Blind Boys of Alabama.

Mejor Interpretación/Canción Gospel: All Things, de Kirk Franklin.

Mejor álbum de teatro musical: Some Like It Hot.

Mejor grabación remezclada: Wagging Tongue (Wet Leg Remix), de Depeche Mode.

Mejor álbum de audio inmersivo: The Diary of Alicia Keys, de Alicia Keys.

Premio impacto global: Jay Z.