Miley Cyrus recibe emocionada su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con una mención especial a su padre

Miley Cyrus recibe emocionada su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y hace una mención especial a su padre - CONTACTO

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

El pasado viernes 22 de mayo, Miley Cyrus recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante la ceremonia, la cantante y actriz fue presa de la emoción y, con voz entrecortada, dedicó el reconocimiento a su familia y amigos, mencionando también a su padre, con quien la relación ha sido más bien complicada en los últimos tiempos (según ciertas informaciones, ambos tuvieron un desencuentro recientemente pero ya se habrían reconciliado).

"A mi familia, a mi futura familia, a mis padres, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos y a mis colaboradores: gracias por quererme y apoyarme no solo en las decisiones que tomo, sino también en mis miedos, y por afrontarlos conmigo", expresó la artista, según recoge The Hollywood Reporter. "Este día es algo que nunca olvidaré y que siempre guardaré en mi corazón. Os quiero muchísimo a todos, gracias", continuó.

Al evento acudieron la madre de la cantante, Tish Cyrus; su hermana, Brandi Cyrus y su prometido, Maxx Morando. Aunque su padre, Billy Ray Cyrus, no estuvo presente, la artista le dedicó unas palabras en su discurso. "Mi padre solía decir que un rascacielos empieza con un martillo neumático -por cierto, lo mismo ocurre con una estrella en el Paseo de la Fama- y que no se trata de la fuerza, sino de la repetición", recordó, señalando que, a su parecer, esa estrella era "el resultado de una acumulación de dedicación".

“To my fans, you are the stars, that make my dream a reality everyday.” - Miley Cyrus speech at Walk Of Fame ceremony ⭐️🥹 pic.twitter.com/YpwgES0iSB — Miley Updates (@MileyUpdates) May 22, 2026

Si bien Miley se distanció de su padre después de que se divorciara de su madre, según relata el medio estadounidense, el pasado mes de mayo parecía que ambos se habían reconciliado, ya que celebraron juntos el cumpleaños de Braison Cyrus. Poco después, la artista expresó en redes sociales que su padre y ella habían tenido "problemas" pero que, a sus 30 años, la familia era su prioridad. "Estoy en paz sabiendo que se han tendido puentes y que el tiempo ha curado muchas heridas", expresó entonces.

WALK OF FAME ⭐️



Surrounded by my fans, who I owe it all to & Donatella Versace in Versace of course (same) and @anyataylorjoy in archival Bob Mackie looking like heaven. Days don’t get much better than this. Thank you to my team at Crush Music, FANMADE, Olivia Rudensky, CAA,… pic.twitter.com/BbUCa0w1VO — Miley Cyrus (@MileyCyrus) May 23, 2026

EL LEGADO DE MILEY CYRUS

"La estrella no es algo que se gane como un partido de liga. No es algo que se pueda perseguir o coleccionar. No es algo por lo que grabes el próximo disco y luego lo lleves contigo como un trofeo", expresó Cyrus en su discurso del viernes.

Hablando de su legado, la artista se comprometió entonces a "continuar el ciclo de la creación", ya que para eso vive realmente. "Mi esperanza es que lo que deje atrás siga llegando al corazón de las generaciones venideras, aquellas que yo no estaré aquí para conocer. Espero que despierte algo crudo e imperfecto, sexy, glamuroso y alegre en tiempos que lo necesiten", declaró.

El reconocimiento llega casi un año después de que la artista lanzara el álbum Something Beautiful, que incluye un tema titulado 'Walk of Fame' (Paseo de la Fama) que acaba diciendo "vivirás para siempre". "Aunque me encanta la letra, el hecho de que no [viviré para siempre] es lo que crea la urgencia que enciende mi corazón, mi vida y mi arte, y mi deseo de derribar los muros de cualquier caja que nos hayan engañado haciéndonos creer que existe", expresó Cyrus.

Full speech of Anya Taylor-Joy honoring Miley Cyrus at the singer's Hollywood Walk of Fame Ceremony



"We're celebrating a woman who taught an entire generation how to own their story" pic.twitter.com/RaVKsJikYd — best of anya taylor-joy (@anyafolders) May 22, 2026

EL TRIBUTO DE ANYA TAYLOR-JOY Y DONATELLA VERSACE

Entre los que asistieron a la ceremonia se encontraban también Anya Taylor-Joy y Donatella Versace, que rindieron tributo a la artista. La actriz de títulos como Gambito de dama o La bruja recordó haber visto a Cyrus por primera vez en la revista J-14 y ya entonces saber que iba a ser un "éxito", si bien esta palabra resultó quedarse corta.

"Desafió las reglas, las reescribió y, de vez en cuando, les prendió fuego vestida de osito de peluche. Querida Miley, siempre has sido y ahora eres, literalmente, una estrella", expresó Taylor-Joy, mientras que Versace hizo una curiosa recomendación a todo el que visitara el Paseo de la Fama. "Recordad: si alguno de vosotros pisa la estrella de Miley, hacedlo con estilo", expuso.