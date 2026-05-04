Todos los cameos en El diablo viste de Prada 2: De Lady Gaga a Donatella Versace y Marc Jacobs- CONTACTO

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

El diablo viste de Prada 2 ha marcado el regreso a los cines de la comitiva liderada por Meryl Streep, a la que se han sumado caras nuevas... y un buen puñado de cameos. Frente a esta extensa lista de estrellas invitadas, ha sido notable la ausencia de Sydney Sweeney, cuya aparición en la cinta fue eliminada del montaje final.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La secuela de El diablo viste de Prada cuenta con el regreso del cuarteto protagonista de la película original conformado, junto a Streep, por Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Además, la cinta cuenta en su elenco con las incorporaciones de Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Simone Ashley, Caleb Hearon y Pauline Chalamet.

Estos son todos los cameos de El diablo viste de Prada 2:

LADY GAGA

Además de componer tres canciones para la banda sonora de la película (una de ellas junto a Doechii), Lady Gaga aparece en El diablo viste de Prada 2 cantando en la Semana de la Moda de Milán. Momentos antes de subir al escenario, la artista protagoniza un tenso momento con Miranda Priestly (Meryl Streep), cuyo intransigente carácter, que roza lo cómico, hace que ambas choquen.

Junto a Gaga, aparecen en el filme sus estilistas en la vida real, Frederic Aspiras y Sarah Tanno, ayudándola a arreglarse antes de su actuación. Los espectadores más atentos tampoco habrán pasado por el alto el cameo en la película de Law Roach, estilista conocido por trabajar con celebridades como Zendaya.

DISEÑADORES DE RENOMBRE

Entre las muchas personalidades del mundo de la alta costura que aparecen en el filme, la secuela adjudica cierto peso en la trama a Donatella Versace. La antigua directora creativa de la prestigiosa firma aparece comiendo con Emily (Emily Blunt) antes de que Andy (Anne Hathaway) aparezca de imprevisto.

Hacen también acto de presencia en la cinta Marc Jacobs, Domenico Dulce y Stefano Gabbana (los diseñadores detrás de la marca italiana Dolce & Gabbana) y Brunelo Cunicelli, que aparece junto a sus hijas Camilla y Carolina.

PASARELA DE MODELOS

En línea con la temática del filme, El diablo viste de Prada 2 incluye cameos de una gran cantidad de supermodelos, entre los que destacan Naomi Campbell, Anok Yai, Heidi Klum y Winnie Harlow. A estos se unen nombres como los de Calum Harper, Ashley Graham, Karolina Kurkova, Amelia Gray Hamlin o Wisdom Kaye.

UNA ESTRELLA DEL BALONCESTO

Karl-Anthony Towns, jugador de los New York Knicks, es uno de los invitados de la comida que Miranda celebra en los Hamptons.

CANTANTES

Además de Lady Gaga, en el filme aparecen la cantante Ciara, ganadora de un Grammy, y el músico Jon Batiste, premiado con el galardón hasta en ocho ocasiones. El artista aparece como invitado al evento de los Hamptons de Miranda junto a su mujer, la escritora Suleika Jaouad.

PERIODISTAS Y ESCRITORAS

El diablo viste de Prada 2 también incluye cameos de periodistas como Kara Swisher, Tina Brown, Jenna Bush Hager o Jia Tolentino y de escritoras como Tomi Adeyemi o Molly Jong-Fast, que bromeba diciendo que aparece en la película "tres segundos más que Sydney Sweeney".

CÓMICOS

Amelia Dimoldenberg, presentadora del programa Chicken Shop Date, aparece en una lujosa fiesta de cumpleaños en la película. Por su parte, el cómico y actor Ronny Chieng es otro de los invitados a la fiesta de los Hamptons.