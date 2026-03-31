El especial 20 años de Hannah Montana arrasa en Disney+

HANNAH MONTANA 20 ANIVERSARIO - WALT DISNEY PICTURES / DISNEY+

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

El regreso de Miley Cyrus al universo Hannah Montana no ha defraudado. Dos décadas después del final de la serie original, Hannah Montana: Especial 20 aniversario, un show en el que Cyrus repasó los mejores momentos y el legado de la serie que la catapultó a la fama, ha registrado más de 6 millones de visualizaciones en Disney+, donde se estreno el pasado 24 de marzo.

Según informa el servicio de streaming en un comunicado, hasta la fecha, los fans han acumulado más de 500 millones de horas de visionado a nivel global. La plataforma también destaca que, durante el mes de marzo, las publicaciones en redes sociales han generado casi 440 millones de impresiones y más de 30 millones de interacciones en TikTok, Instagram, X, YouTube y Facebook.

Además del programa especial, los fans ya tienen disponible en todas las plataformas digitales Younger You la nueva canción original de la cantante creada para el aniversario.

Estrenada en 2006, Hannah Montana tuvo cuatro temporadas, finalizando en 2011. La serie, que obtuvo cuatro nominaciones al Emmy a mejor programa infantil, seguía los pasos de Miley Stewart, una adolescente que vivía en Malibu, California, y que vive una doble vida como la cantante Hannah Montana.

El personaje alcanzó una gran popularidad entre el público infantil y preadolescente, y el éxito de la ficción propició durante su temporada 3 un largometraje, Hannah Montana: La película, estrenada en 2009.

Además de Cyrus, la serie también contó en su elenco con Emily Osment, quien interpretó a Lilly Truscott, la mejor amiga de Hannah; Mitchel Musso, que dio vida a Oliver Oken, uno de sus amigos más cercanos; y Billy Ray Cyrus, padre en la vida real de Miley, que encarnó a su progenitor en la ficción, Robby. Por su parte, Jason Earles interpretó a su hermano, Jackson.