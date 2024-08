La razón por la que las escenas musicales de Lady Gaga y Joaquin Phoenix en Joker 2 fueron una pesadilla

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Joker: Folie à Deux, secuela de la cinta de 2019 de Todd Phillips, llegará a los cines el próximo 4 de octubre. El filme protagonizada Lady Gaga y Joaquin Phoenix por será un musical y, en una reciente entrevista, el director y los actores han revelado cómo se rodaron estas secuencias.

"Para mí era importante que no interpretáramos las canciones como se hace normalmente en un musical", declaró Phoenix a Variety. "No queríamos vibrato ni notas perfectas", agregó. En cambio, la pareja de actores "dejó que la emoción los guiara" y principalmente intentaron "ser fieles al momento".

En la secuela, Phoenix vuelve a interpretar a Arthur Fleck, un aspirante a comediante que va a un hospital de psiquiatría después de asesinar a un presentador de un programa de entrevistas (Robert De Niro) en la televisión en directo. El impactante acto de violencia de Arthur ha inspirado a una ola de seguidores, incluida una paciente, Harleen 'Lee' Quinzell (Gaga), más conocida en los cómics como Harley Quinn.

Lee y un ejército de residentes de Gotham descontentos creen que el alter ego de Arthur, el Joker, es una especie de profeta. La película no es un musical tradicional: solo los personajes de Phoenix y Lady Gaga cantan y bailan y muchos de sus números existen en sus mentes. "Parte de la música es fantasía, parte está en la escena", explica Gaga. "Rompe el género", añade.

Phillips vio la música, que incluye versiones de canciones como Get Happy, That's Entertainment y For Once in My Life, como un diálogo. "Es simplemente que Arthur no tiene las palabras para decir lo que quiere decir, así que las canta", dice el realizador.

"Nos preguntamos qué tendría que ser cierto para que dos personas simplemente comenzaran a cantar en medio de una conversación". dice Gaga. "¿De dónde viene la música si nadie más que los personajes pueden oírla? Ni Arthur ni Lee son cantantes profesionales y no deberían sonar como tal (a menos que sea una fantasía). Queríamos ayudar a contar la historia de su locura compartida de una manera que pareciera real. Creo que todos tenemos una relación íntima y personal con la música en el sentido de que hay una partitura para nuestra vida emocional interior. Una partitura que normalmente nadie puede escuchar excepto nosotros. Eso es lo que intentamos capturar para Arthur y Lee. La música que llevan dentro", apuntó la actriz.

En lugar de que Gaga y Phoenix cantaran una pista pregrabada, los actores hicieron todo en directo, acompañados por un pianista que interpretaba las piezas fuera de cámara. En la sala de edición y durante todo el proceso de postproducción, estas tomas se unieron y luego los actores volvieron a grabar partes de las canciones. Fue un proceso arduo que Phillips describe como una "pesadilla", pero que fue de vital importancia.

"Particularmente para Joaquin, gran parte se trata de sentir el momento mientras lo haces. No puedes decidir eso en un estudio de sonido tres semanas antes de presentarte para filmarlo", comentó Phillips.

En este sentido, Phoenix y Gaga elogian la valentía de Phillips de asumir riesgos. "Es audaz y disfruta cuando se hace algo nuevo. Es el mejor para resolver problemas de forma espontánea", señaló Phoenix. "Como cineasta, no creo que alguna vez llegue a un lugar en particular y diga: 'Esto es exactamente lo que quiero que sientas'. Creo que simplemente está explorando con estas dos personas", añadió Lady Gaga.