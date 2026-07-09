Justin Bieber se une a Madonna, Shakira y BTS en el show del descanso en la final del Mundial de fútbol - CONTACTO

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Justin Bieber será uno de los artistas que, al más puro estilo Super Bolw, actúen en el show que se celebrará durante el descanso de la final de un Mundial de fútbol, que tendrá lugar el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Bieber se suma así a los nombres ya confirmados en el espectáculo de Madonna, Shakira y la popular banda de k-pop BTS.

Este espectáculo marcará la primera presentación pública de Bieber desde su muy comentada actuación como cabeza de cartel en Coachella el pasado mes de abril. "La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Estoy agradecido de formar parte de este espectáculo del descanso, y aún más agradecido de saber que ya está contribuyendo a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo", señaló Bieber.

Además de los cuatro cabezas de cartel, también actuarán otros artistas como Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el Coro PS22, integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island, quienes compartirán escenario con Coldplay. De hecho, Chris Martin, líder de Coldplay, es el encargado de la producción del espectáculo de medio tiempo que está previsto que dure unos 11 minutos.

RECAUDAR FONDOS PARA LOS NIÑOS

La FIFA ya experimentó por primera vez esta fórmula en el descanso del Mundial de Clubes celebrado el pasado año donde actuaron Doja Cat, Tems y J Balvin. Este trío también fue seleccionado por Martin.

El show de la final del Mundial servirá para recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund. (u otro fondo educativo ligado a FIFA), con un objetivo de 100 millones de dólares destinados a falicitar el acceso a la educación y al fútbol a los niños de todo el mundo. La rana Gustavo, Miss Piggy y algunos más de los Muppets también aparecerán en el espectáculo, con el fin de reforzar el mensaje educativo para los más pequeños.