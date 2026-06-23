Bad Bunny, Quevedo o Shakira entre las 20 apuestas de Spotify para la canción del verano 2026

Archivo - Shakira, Quevedo y Bad Bunny, entre las apuestas de Spotify para la Canción del Verano 2026- RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS/ CONTACTO - Archivo

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Con la llegada del buen tiempo, vuelve la misma cuestión que siempre, ¿cuál será la canción del verano? Para arrojar algo de luz sobre la gran pregunta musical de la época estival, a partir del 22 de junio Spotify permitirá a sus oyentes votar cuál será la gran canción del verano. Entre las candidatas se encuentran temas como BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny, LA GRACIOSA de Quevedo y Elvis Crespo, o Dai Dai de Shakira y Burna Boy.

La lista de propuestas recoge desde nuevos lanzamientos, como PaToLasGyales, del nuevo álbum de SAIKO, hasta éxitos virales inesperados como DEMONIAS MUÑECAS de Metrika y Came Beats. La selección de Spotify reúne canciones pensadas para acompañar días de playa, viajes por carretera, fiestas en azoteas y cualquier plan veraniego.

LOS TEMAS QUE DARÁN RITMO AL VERANO DE 2026

Entre los temas que apuntan a convertirse en imprescindibles durante los próximos meses destaca LA GRACIOSA, colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo que fusiona sonidos urbanos con merengue. Junto a ella, sobresalen canciones como UNA NA MAS de Myke Towers, uno de los artistas latinos con mayor proyección internacional; o pa ti toa <3 de Ana Mena y Lola Indigo, que reúne a las dos voces femeninas.

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny, una de las canciones pertenecientes al álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS cuya gira acaba de pasar por España con doce fechas, también se postula como una de las favoritas. Asimismo, otra de las grandes candidatas que continúa sonando con fuerza es Dai Dai, de Shakira y Burna Boy, el tema oficial del Mundial de Fútbol que se celebra este verano.

¿CÓMO ELEGIR LA CANCIÓN DE VERANO EN SPOTIFY?

Para elegir entre las propuestas de Spotify, a partir del 22 de junio, los oyentes solo tendrán que pulsar el botón "Votar" en la parte superior de la playlist Verano 2026. La votación permanecerá abierta hasta el 5 de julio, dando a los fans la oportunidad de contribuir a la elección.

Los usuarios de la versión gratuita podrán votar una vez al día, mientras que los usuarios Premium podrán emitir hasta tres votos diarios. La iniciativa permitirá conocer qué tema conecta de forma más especial con el público y se convierte en el auténtico himno de la temporada.

Una vez finalizado el periodo de votación, Spotify anunciará la canción ganadora tanto en sus canales de redes sociales como directamente en la aplicación.

LAS 20 CANDIDATAS A SER CANCIÓN DEL VERANO 2026 EN ESPAÑA:

- Algo bonito REMIX - Nyno Vargas, Omar Montes, Dany Ome, Kevincito el 13

- AL GOLPITO - Quevedo, Nueva Línea

- BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny

- Choque - Bad Gyal, Chencho Corleone

- Dai Dai - Shakira, Burna Boy

- De Lejitos Remix - Jhay Wheeler, Omar Courtz

- DEMONIAS MUÑECAS - Metrika, Came Beats

- Dracula - JENNIE Remix - Tame Impala, JENNIE

- EL BACHATÓN DE LA L - Lola Indigo, Lucho RK

- KOKO - Omar Courtz

- LA GRACIOSA - Quevedo, Elvis Crespo

- LLEVA AL SOL - Rels B

- Mi modo de vida <3 - DELLAFUENTE

- MUCHACHA - Aissa, Rvfv, Kreamly

- pa ti toa <3 - Ana Mena, Lola Indigo

- PaToLasGyales - SAIKO, Chencho Corleone

- Perdona mi amor - Omar Montes, Xiyo, Fernandezz

- POR TI - Yapi, SOUNDPLUG

- Tengo - Marta Santos

- UNA NA MAS - Myke Towers