Billie Eilish, Justin Bieber o Bad Bunny, contra ICE en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierra robada"

Billie Eilish, Justin Bieber y Bad Bunny, contra ICE en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierra robada" - CONTACTO

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

En la 68.ª edición de los premios Grammy, celebrada la madrugada del lunes 2 de febrero en Los Ángeles, varios artistas galardonados han expresado su rechazo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Dos de los momentos más destacados los han protagonizado Billie Eilish y Bad Bunny, que en sus respectivos discursos han arremetido contra las redadas y la agresiva política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

"Por muy agradecida que me sienta, sinceramente no creo que tenga que decir nada más que nadie es ilegal en tierra robada", ha expresado la artista tras recibir el premio a mejor canción del año por WILDFLOWER, palabras por las que ha recibido una fuerte ovación de los presentes en la ceremonia. "Es muy difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo. Me siento muy esperanzada en esta sala, y creo que tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando. Nuestras voces y la gente de verdad importan", continúa Eilish.

Como cierre de su intervención, y aunque la retransmisión lo ha censurado, la artista californiana ha rematado con un "Fuck ice (A la mierda ICE)", lo que ha provocado que la sala volviese a estallar en vítores y aplausos.

https://x.com/THR/status/2018165122011713774?s=20

Bad Bunny también ha lanzado un mensaje directo contra ICE tras recoger su premio a mejor álbum de música urbana. "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos estadounidenses", ha manifestado el artista, que defendió que "el odio se hace más poderoso con más odio" y que "lo único más poderoso que el odio es el amor, por eso, por favor, tenemos que ser diferentes". "Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No lo olvidéis, por favor", añade.

https://x.com/Variety/status/2018148717375943054

La gala también ha reflejado el clima de denuncia a través de símbolos visibles en la alfombra roja. Entre los diferentes artistas que han lucido pines con los lemas "ICE OUT" y "BE GOOD", destacan Eilish y FINNEAS, además de Justin Bieber, Bon Iver, Samara Joy, Carole King, Joni Mitchell o Kehlani. Precisamente, Kehlani también ha acabado pronunciando "A la mierda ICE" cuando subió al escenario a recoger la estatuilla a mejor interpretación R&B por Folded.

https://x.com/VanityFair/status/2018130526838694341

No es la primera vez que Billie Eilish se pronuncia contra Donald Trump y la violencia de ICE. Al recibir el premio Martin Luther King Jr. por la justicia ambiental en enero, la cantante describió un Estados Unidos en el que "se está secuestrando a nuestros vecinos y agrediendo y asesinando a manifestantes pacíficos". Concluyó asegurando que "proteger nuestras comunidades no es una prioridad para esta Administración" y que "es muy difícil celebrar [el premio] cuando ya no nos sentimos seguros en nuestras casas o en la calle".