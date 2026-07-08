Erling Haaland aprueba su meme de Majin Buu, el villano rosa de Dragon Ball Z

Erling Haaland aprueba su meme de Majin Buu, el villano de Dragon Ball Z - CONTACTO/TOEI

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

No son pocos los que ven en el goleador noruego Erling Haaland un llamativo parecido con Majin Buu, el icónico villano de Dragon Ball Z. La comparación lleva años circulando en forma de meme desde que se viralizó en 2021, pero ha cobrado nuevo impulso con la irrupción del delantero como una de las grandes sensaciones del Mundial de fútbol, hasta el punto de que el propio jugador ha terminado por abrazarla públicamente.

"La verdad, no estoy en desacuerdo", afirmó Haaland en respuesta a uno de los memes que circulan en Instagram con su imagen y la de Majin Buu, aceptando así su razonable parecido con el villano rosado de la saga Bola de Dragón creada por Akira Toriyama.

LA REACCIÓN DE LOS FANS TRAS LA RESPUESTA DE HAALAND

Tras la respuesta de Haaland, las redes se llenaron de reacciones de fans con capturas de pantalla celebrando que el delantero hubiera dado por buena, por fin, la comparación y los montajes que desde hace años lo emparejan con Majin Buu.

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Esto no significa que lo equiparen más allá de su aspecto físico o de ciertos gestos e incluso expresiones.

Majin Buu es uno de los antagonistas más memorables de Dragon Ball Z. Esta criatura mágica de color rosa fue creada por el hechicero Bibidi y posteriormente liberada por su hijo Babidi, convirtiéndose en una de las mayores amenazas a las que se enfrentan los protagonistas de la serie.

Entre sus principales características destacan su enorme poder, su capacidad para regenerarse tras sufrir graves daños y su peculiar habilidad para transformar a sus rivales en dulces antes de devorarlos

Además, los memes también han derivado en ilustraciones en las que Majin Buu aparece con la camiseta de Noruega y el característico pelo rubio de Haaland, e incluso una figura inspirada en Dragon Ball Z que convierte esa ocurrencia en un curioso objeto de coleccionista para fans tanto del fútbol como del anime.