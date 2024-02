El rapero Killer Mike, detenido tras ganar tres Grammy

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

El rapero estadounidense Killer Mike fue detenido la misma noche en la que ganó tres premios Grammy. El artista fue filmado cuando se lo llevaban esposado entre bastidores del Crypto.com Arena de Los Ángeles, el recinto donde se celebró la ceremonia en la que se alzó con tres gramófonos de oro: mejor canción de rap, mejor actuación de rap y mejor álbum de rap.

Chris Gardner, periodista de The Hollywood Reporter, publicó en redes como efectivos policiales se llevaban detenida a la estrella del hip-hop, de 48 años.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8