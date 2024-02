Beyoncé hace historia y se convierte en la primera cantante negra en conquistar el número uno en una lista de country

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

La cantante estadounidense Beyoncé sorprendió durante un anuncio de la Superbowl con un nuevo single, Texas Hold 'Em. Esta canción forma parte de su nuevo disco country, Act II, previsto para el 29 de marzo, que ha ganado una rápida popularidad, colocándola en el número uno de la tabla de los Billboard Hot Country Songs.

Un logro con el que la artista es la primera mujer negra en llegar a lo más alto de una lista de música del género country, un ránking en el que también ha logrado el noveno puesto con otro single de dicho álbum, 16 Carriages.

El éxito que está cosechando la cantante de Houston también se ha visto reflejado en la lista general de Billboard Hot 100, colocando a Texas Hold 'Em en segundo puesto y a 16 Carriages en el número 38.

El liderazgo en estas listas es, además, otro hito en la carrera de Beyoncé al ser la primera mujer en posicionar en el podio a sus canciones en ambas listas de Country y de R&B/Hip-Hop siguiendo los pasos de otros artistas como Billy Ray Cyrus, Justin Bieber, Morgan Wallen y Ray Charles.

Act II continúa el camino de su último trabajo, Renaissance, con el cual consiguió coronarse como la artista con más Grammys de la historia con 32, superando a Georg Solti y sus 31 gramófonos dorados. Ya en 2021 logró el récord como la artista femenina con más Grammys.

Beyoncé no solo ha conseguido arrasar en premios y en listas, sino que su gira de 2023 con el mismo nombre de su álbum pasado recorrió 39 ciudades. Como ya hizo Taylor Swift y su película temática sobre The Eras Tour, la artista estrenó en la gran pantalla una película sobre esta vuelta la mundo titulada Renaissance: A Film by Beyoncé en la que sus fans pudieron disfrutar de los momentos más memorables del tour, los elementos visuales del álbum y un estilo documental sobre la grabación del disco y la idea entorno a la gira y cómo la vivió junto a su marido Jay-Z y su hija.