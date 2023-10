¿Pueden las películas de Taylor Swift y Beyoncé ganar el Oscar?

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Dos de las mayores artistas de nuestro tiempo llevarán sus giras a la gran pantalla con las películas Taylor Swift: The Eras Tour y Renaissance: A Film by Beyoncé. Las cintas aún no han llegado a las salas y ya han sido todo un éxito en preventa de entradas, pero, ¿podrían correr la misma suerte en la temporada de premios?

Ni Taylor Swift: The Eras Tour ni Renaissance: A Film by Beyoncé cumplen los requisitos para optar a un premio Oscar. Según los estatutos de la Academia de Hollywood, las categorías de documentales definen una película documental como “una película de no ficción estrenada en cines que trata creativamente temas culturales, artísticos, históricos, sociales, científicos, económicos u de otro tipo. Puede estar grabado en la actualidad o puede emplear recreaciones parciales, material de archivo, imágenes fijas, animación, stop-motion u otras técnicas, siempre y cuando el énfasis esté en los hechos y no en la ficción”.

Además, las reglas también establecen que “las obras que son esencialmente promocionales o pedagógicas no son elegibles, ni las obras que son esencialmente grabaciones de actuaciones sin filtrar”. Además, la fecha límite para presentar digitalmente un documental para su consideración era el lunes 2 de octubre y, según Variety, ninguna de las producciones se ha presentado.

Taylor Swift: The Eras, que llega a los cines este 13 de octubre, se centra en la gira mundial de la cantante. En el caso de Renaissance: A Film by Beyoncé, parece que la producción podría ser algo más completa, ya que el adelanto no solo mostraba imágenes de sus actuaciones, sino también de sus ensayos y de momentos durante el tour con su hija, Blue Ivy Carter, y su marido, Jay-Z. El filme de Beyoncé se estrenará en cines estadounidenses el 1 de diciembre.

Mientras que Swift aún no ha sido nominada al Oscar, Beyoncé ya ha optado a la estatuilla. La artista y Dixson fueron candidatos al premio a mejor canción original por Be Alive, tema para El método Williams.

Aunque estas dos películas no optarán al Oscar, algunas cintas musicales han logrado grandes reconocimientos. Un buen ejemplo es Madonna: Truth or Dare, que seguía a la estrella durante su controvertida gira Blond Ambition en 1990 y que se estrenó fuera de concurso en el Festival de Cine de Cannes de 1991. Summer of Soul se llevó el Oscar a mejor documental, pero cumplía los requisitos de la Academia al centrarse en el impacto del Harlem Cultural Festival y contar con testimonios de expertos en la materia.