Beyoncé imita a Taylor Swift y lanza tráiler y fecha de estreno de Renaissance, la película de su gira

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Taylor Swift ha llevado su Eras Tour al cine, cinta que ha sido un éxito en preventa de entradas y que llegará a salas de todo el mundo el 13 de octubre. Beyoncé ha seguido sus pasos y su gira Renaissance también tendrá su película.

Renaissance: A Film by Beyoncé es el título de la producción, que ya tiene tráiler. "Cuando actúo, no soy nada más que libre. Mi objetivo para esta gira era crear un lugar en el que todos sean libres y nadie sea juzgado. Empezar de nuevo, crear lo nuevo. De eso se trata Renaissance", dice la estrella en el adelanto.

En el tráiler se pueden ver imágenes de Beyoncé ensayando con su hija mayor, Blue Ivy Carter. También aparece en el clip su marido, Jay-Z. La producción llegará a los cines estadounidense el 1 de diciembre y ya ha arrancado la preventa de entradas en cadenas de cines como AMC, Regal y Cinemark.

Tal como reveló Variety, Beyoncé firmó un acuerdo para distribuir la película directamente con AMC Theatres, trato que seguirá el modelo de Taylor Swift: The Eras Tour. La película de Swift fue autofinanciada y la cantante se llevará más del 50% de los ingresos brutos de taquilla, algo que también hará en su caso Beyoncé.

Algunas fuentes han desvelado que la película incorporará lo más destacado de la gira completa Renaissance World Tour, los vídeos filmados para el álbum visual Renaissance y un relato de estilo documental sobre la grabación del álbum y la concepción de la gira.

No será la primera producción de este tipo de lanza Beyoncé, que anteriormente ya estrenó I Am... Yours, filmada en vivo en el Wynn Casino de Las Vegas en 2009; Life Is But a Dream, documental de HBO sobre su vida y carrera; y Homecoming, que retrata su actuación en Coachella en 2018.