Poderoso mensaje de Bad Bunny contra la violencia machista: "Si ella no quiere bailar contigo respeta, ella perrea sola"

El Dolby Theatre de Los Ángeles ha acogido la gala de los Billboard Music Awards 2020. Una ceremonia en la que Bad Bunny ganó el galardón en la categoría de mejor artista latino y aprovechó su victoria para lanzar un poderoso mensaje contra la violencia machista.

"Gracias a los Billboard, gracias a todos mis fans alrededor del mundo. Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría nada, ni la música ni el reguetón", afirmó el artista.

"Basta ya de violencia machista en contra de las mujeres. Vamos a educar ahora, en el presente, para un mejor futuro. Yo no soy una artista de música social pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez", agregó.

"Si ella no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola", dijo, en referencia a su canción Yo perreo sola. Precisamente el artista interpretó este tema en la gala acompañado de Nesi y Ivy Queen.

Además de hacerse con el premio a mejor artista latino, Bad Bunny también ganó el galardón a mejor álbum latino por Oasis, disco de estudio colaborativo junto a J Balvin. También estaba nominado a mejor canción latina por partida doble por No me conoce y Callaíta, aunque no consiguió llevarse estos reconocimientos.

El pasado mes de febrero el cantante estrenó YHLQMDLG, su segundo disco de estudio tras publicar X 100pre en 2018. También en mayo de 2020 lanzó al mercado Las que no iban a salir, álbum recopilatorio.