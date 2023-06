La referencia sexual en el póster de Barbie escandaliza (y maravilla) a los fans

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Barbie, el filme protagonizado por Margot Robbie que llevará a la gran pantalla el colorido mundo de la mítica muñeca de Mattel, es sin duda uno de los estrenos más esperados del verano. Y en el marco de su campaña de promoción, ante del estreno del próximo 20 de julio, Warner Bros. ha lanzado un nuevo cartel en el que hábilmente ha incluido un juego de palabras que da lugar a una clara referencia sexual a cuenta de Ken, el personaje encarnado por Ryan Gosling.

El póster francés de Barbie, que muestra al personaje de Robbie subida al hombro del también sonriente Ken de Gosling, contiene, además de la fecha de estreno en Francia (19 de julio) un curioso lema que da lugar a un juego de palabras que no parece casual. "She can do everything. He's just Ken" (Ella puede hacer todo. Él solo es Ken), reza el póster.

Hasta aquí... todo normal. Sin embargo, en francés esa frase significaría: "Ella puede hacer todo. Él solo folla", ya que en la jerga francesa la palabra 'Ken' tiene el mismo significado que 'follar'.

Ils arrivent dans notre monde. #BarbieLeFilm, au cinéma le 19 juillet. pic.twitter.com/MeNB9xWdhB — Warner Bros France (@warnerbrosfr) June 17, 2023

De esta manera, la imagen no ha dejado impasibles a unos fans que lo han viralizado en Twitter. Entre sus reacciones, unos muestran su fascinación por el humorístico juego de palabras y otros, sin embargo, hacen gala de su descontento por la inclusión de dicha palabra tan soez.

Did they realise?! I mean we all know he's the archetypal bimboy 😂 — Cath Pound (@catherine_pound) June 17, 2023

....I wasn't aware that there were people who believed Barbie had any use for Ken other than fucking. — Tigernan Quinn, Furious Irish 🏳️‍🌈 (@tgrthorn) June 20, 2023

je pense pas que ce soit fait exprès mais pas mal mdr — barbie movie lover (@soggynachoss) June 16, 2023

I'm now definitely watching Barbie first over Oppenheimer... pic.twitter.com/WbwtWg2NPa — Al Sampson (@asampson21) June 17, 2023

A raíz de la polémica ocasionada por la posible traducción, Warner ha emitido un comunicado en el que eluden el problema, subrayando que el hecho de que el cartel se haya hecho viral demuestra "el alto nivel de conocimiento y entusiasmo" que los fans franceses tienen por el largometraje de la legendaria muñeca de Mattel. "No podemos esperar a que el público de todo el mundo vea la película cuando se estrene el próximo mes", concluye el texto del estudio.

Con un guión firmado por la propia directora Greta Gerwig y el nominado al Oscar Noah Baumbach (Historia de un matrimonio), completan el reparto de Barbie rostros tan conocidos como Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey, America Ferrera, John Cena, Dua Lipa, Simu Liu, Will Ferrell, Michael Cera, Ariana Grande, Emerald Fennell, Connor Swindells o Helen Mirren.