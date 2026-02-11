Bad Bunny arrasó en la Super Bowl: 4.000 millones de visualizaciones en un día, pero no logró ser el show más visto - CONTACTO

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Más de 4.000 millones de visualizaciones en un día. Esta es la impresionante cifra que logró en redes y plataformas el show de Bad Bunny durante la Super Bowl LX. Pero a pesar de arrasar en Internet, el espectáculo del artista puertoriqueño fue fue el segundo más visto de la historia, no pudiendo superar la marca de Kendrick Lamar. Por su parte, la gran final de la NFL fue la segunda Super Bowl más vista de la historia, con una media de casi 125 millones de espectadores.

La actuación, íntegramente en español, de Bad Bunny durante el descanso del partido final de la NFL consiguió una media de espectadores superior a la total del programa, con 128,2 millones de espectadores y si bien no fue suficiente para arrebatar el récord a Kendrick Lamar, que el pasado año logró una media de 133,5 millones. Pero Benito Antonio Martínez Ocasio sí que ha hecho historia en redes sociales.

Según Ripple Analytics, el espectáculo de Bad Bunny alcanzó 4.000 millones de visualizaciones en el registro de consumo total social (que incluye fans, plataformas propias, socios de retransmisión e influencers) en las primeras 24 horas, lo que supone un 137% más que el año pasado.

El fervor que produjo la actuación del puertorriqueño, en la que contó con invitados como Lady Gaga, Ricky Martin Karol G o Cardi B, también se ha traducido en las redes sociales de la NFL, cuyas tres publicaciones más vistas de todos los tiempos corresponden ahora a tres vídeos del espectáculo.

"Lo único más poderosos que el odio es el amor", reza el mensaje de la publicación más vista, que alcanza los 179 millones de visitas en Instagram, mientras que la segunda con mayor alcance se corresponde al momento en que Benito enumera los países de América antes de lanzar el balón.

Según Apple Music, las reproducciones de la música de Bad Bunny se multiplicaron por siete tras el espectáculo, con DtMF, BAILE INoLVIDABLE y Tití Me Preguntó, como los temas más escuchados.

Frente a estas impresionatnes cifras, The All American Halftime Show, un espectáculo alternativo al de la Super Bowl organizado por el entorno MAGA y los conservadores de Turning Point USA como una especie de boicot a la actuación de Benito alcanzó un máximo de 6 millones de visualizaciones en YouTube.

LA SEGUNDA SUPER BOWL MÁS VISTA DE LA HISTORIA

En cuanto al encuentro propiamente dicho, la gran final de la NFL en la que los Seattle Seahawks se impusieron a los New England Patriots, alcanzó una media de 124,9 millones de espectadores, según datos de Nielsen. Con esta cifra, que significa un ligero descenso respecto de la edición anterior, la Super Bowl LX se coloca como la segunda más vista de la historia.

El año pasado, el partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs logró un récord de audiencia, con una media de 127,7 millones de espectadores en Fox. Esto supone casi 3 millones menos de espectadores en la retransmisión de este 2026.

En todo caso, de acuerdo a la NBC, la de este año ha supuesto la retransmisión más vista en la historia de NBCUniversal, así como el pico de audiencia más alto de la historia de la televisión estadounidense, con una media de 137,8 millones de espectadores durante el segundo cuarto del partido. Además, con una media de 3,3 millones de espectadores (que alcanzó un máximo de 4,8 millones durante la actuación de Bad Bunny) en Telemundo, se trata de la Super Bowl más vista en la historia de la televisión en español de Estados Unidos.

Tras la Super Bowl, NBC optó por seguir retransmitiendo los Juegos Olímpicos de Invierno, alcanzando unas audiencias que no tenía en los mismos desde 2014. "La Super Bowl y la NFL volvieron a atraer a una audiencia récord a través de la cadena NBC, Peacock y Telemundo, y proporcionaron una introducción sin precedentes a nuestra cobertura del Primetime in Milan", expuso Rick Cordella, presidente de NBC Sports, en un comunicado, según recoge Variety.