Archivo - Por primera vez en 15 años, una mujer presentará los Emmy: Mariska Hargitay, la estrella de Ley y Orden - LEV RADIN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Mariska Hargitay, protagonista de Ley y Orden: Unidad de Víctimas especiales, presentará la 78.ª edición de los premios Emmy, cuyas nominaciones se anunciarán este miércoles 8 de julio de cara a la celebración de la gala el 14 de septiembre. Hargitay se convertirá así en la primera mujer en presentar estos premios en 15 años, tomando el testigo de la actriz Jane Lynch.

Según informa Variety, además de presentar la gala, Hargitay ha dirigido un documental, Mi mamá Jayne, que se encuentra entre los proyectos candidatos a ser nominados. En 2006, la intérprete se alzó con el Emmy a mejor actriz en una serie dramática por Ley y Orden: Unidad de Víctimas especiales, categoría en la que ha estado nominada hasta en ocho ocasiones.

"Sacar a la luz historias importantes ha sido el motor de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78.ª edición de los Premios Emmy, en el año en que mi querida NBC cumple 100 años, y celebrar esta extraordinaria comunidad de narradores", expresa Hargitay en un comunicado.

"Ya seamos actores o directores, diseñadores de vestuario o de sonido, todos tenemos el gran privilegio de participar en la creación de una televisión que nos une. Independientemente de cómo, dónde o cuándo la veamos, estamos juntos en nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestro amor por las historias... y nuestra ilusión por ver qué pasa a continuación", concluye el texto.

TAN SOLO CUATRO MUJERES HAN PRESENTADO LOS EMMY EN EL SIGLO XXI

Hargitay no solo es la primera mujer en presentar los Emmy en 15 años, sino que es la cuarta en hacerlo en el siglo XXI. Junto a Hargitay y Lynch, completan la lista Ellen DeGeneres, que dirigió la gala en 2001 y de nuevo en 2005, y Heidi Klum, que copresentó Los Emmy en 2008 junto a Tom Bergeron, Howie Mandel, Jeff Probst y Ryan Secrest.

"Mariska se ha ganado su lugar entre los iconos de la televisión", asegura Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en directo y programas especiales de NBC y Peacock, en un comunicado. "Pocos intérpretes han dejado una huella tan profunda en la televisión como Mariska. Durante 27 temporadas, ha aportado fuerza, compasión y humanidad a uno de los personajes más queridos de la televisión. Ahora que la NBC celebra 100 años de historias inolvidables, no se nos ocurre nadie más adecuado para ayudarnos a celebrar el increíble legado de la televisión", continúa.

"Mariska es una de las estrellas más queridas de la televisión, cuyo talento, autenticidad y extraordinaria conexión con el público la han convertido en una figura imprescindible en nuestra industria y en la cultura", afirma, por su parte, Cris Abrego, directivo de la Academia de Televisión estadounidense. "Estamos encantados de que se una a nosotros como presentadora de la gala de los Emmy de este año y sabemos que nos regalará una velada inolvidable en homenaje a lo mejor de la televisión", concluye.

Las nominaciones de los Emmy 2026 se anunciarán este miércoles 8 de julio con títulos como El caballero de los Siete Reinos, Pluribus, The Pitt o La maldición de Widow's Bay como favoritas. La gala de entrega de los premios tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles el 14 de septiembre.