Zendaya es una tenista implacable y deseada en el nuevo tráiler de Rivales

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

Rivales, la cinta de Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) protagonizada por Zendaya, llegará a los cines el próximo 26 de abril. La película sigue a una estrella del tenis, entrenadora y amante de dos amigos y competidores, y Warner Bros. ha lanzado un nuevo tráiler.

"Desgraciadamente lo único que sé es dar raquetazos", señala el personaje de Zendaya en el adelanto, que se detiene sobre la lesión que presumiblemente frustrará su brillante carrera deportiva. El vídeo muestra entonces cómo dos hombres, que hasta entonces la habían admirado de lejos, le piden que sea su entrenadora.

No obstante, la relación del trío protagonista no se limita al deporte. "¿Esto os pasa muy a menudo? Que os guste la misma chica", pregunta ella antes de invitar a los dos chicos a la cama.

"Protagonizada por Zendaya en el papel de Tashi Duncan, una antigua estrella del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no pide disculpas ni dentro ni fuera de la pista. Casada con un campeón que atraviesa una racha de derrotas (Mike Faist), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente ya que éste deberá enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O'Connor), su antiguo mejor amigo y ex novio de Tashi. Mientras sus pasados y sus presentes chocan y las tensiones van en aumento, Tashi tendrá que hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto va a costar ganar?", reza la sinopsis oficial del filme.

En principio, Rivales iba a inaugurar la 80ª. edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y llegar a los cines el 15 de septiembre del año pasado, pero esto no fue posible debido a la huelga de actores con lo que su estreno se ha retrasado hasta este abril.