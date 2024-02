Zendaya y Florence Pugh señalan sus escenas más incómodas en Dune 2

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

Dune 2 verá la luz en cines el próximo 1 de marzo. Con la maquinaria promocional de Warner funcionando ya a pleno rendimiento, en el marco de las múltiples de las presentaciones del filme dos de sus más rutilantes estrellas, Zendaya y Florence Pugh han revelado cual es para ellas la escena más difícil que rodaron en la cinta de Denis Villeneuve.

En la secuela de Dune Zendaya retoma su papel de Chani, mientras que Pugh se suma a la saga como la princesa Irulan Corrino, la mayor de las cinco hijas del Emperador Shaddam IV, al que pondrá rostro Christopher Walken. Y ambas revelaron en una reciente entrevista con Collider cómo fue el la filmación a las órdenes de Villeneuve.

De hecho, las actrices señalan que su experiencia durante el rodaje fue tan grata que, si fuese por ellas, habrían rodando durante más tiempo. Y cuando les preguntaron si había alguna escena que no fuese a estar en la versión final de la película, Pugh confesó entre risas que lo mejor de interpretar un personaje secundario es que verdaderamente tienes que hacerlo bien para no quedarse fuera del montaje. Algo a lo que Zendaya, en tono de broma, respondió: "Te entiendo".

En lo que también coinciden las dos actrices es en señalar en que humbo secuencias muy díficiles e intensas en el rodaje, como en la que Chani rompe a llorar.

"Hay una especie de ceremonia, y creo que, desde mi punto de vista, siempre pensaba en lo que supone para los Fremen ya que se supone que no debes desperdiciar el agua, eso incluye llorar. Incluso Stilgar, dice: 'No malgastes tu agua con los muertos', y cosas por el estilo", explica Zendaya.

"Tienes que hacerlo en un momento muy concreto, sin que suponga un regalo, entonces es cuando se me permite dejar caer una lágrima. Para mí se trataba de mantener la compostura, pero también ser emocional", aclaró. "Recuerdo que hay una escena en la que lloré accidentalmente y luego la eliminaron en montaje. Entonces sí, son este tipo de cosas: ¿Cómo transmites esta emoción pero también te mantienes fiel a la esencia del personaje y logras cosas que sean muy verdaderas y honestas para él?", reflexiona la actriz de Spider-Man: No Way Home

En el caso de Pugh, su momento más intenso fue la escena de la tienda del emperador, "en la parte superior, donde entran todos los Harkonnens y los miramos a todos desde el trono. Cuando lo leí estaba muy emocionada, pero pensé: 'Esa sala va a haber mucha intensidad, va a ser increíble y emocionante'", recordó Pugh. "Estaba impresionada por eso", señaló Zendaya.

Sin embargo, para la protagonista de películas como Midsommar, los nervios la traicionaron en su primer día de rodaje. Y más sabiendo que la escena con la que Villeneuve abre la película es la escena en la que Irulan lee el diario; lo que a Pugh le resultó tan emocionante como abrumador. "Estaba muerta de miedo", reconoce.