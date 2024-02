Zendaya rompe las redes con su traje robótico "a lo C-3PO" en la premier de Dune 2: "Es historia de la moda"

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Zendaya no es solo una de las actrices más cotizadas del Hollywood actual, sino que es también un icono de la moda que acostumbra a mostrar looks muy llamativos en los diferentes eventos a los que asiste. El traje que la intérprete ha vestido en la premier de Dune Parte 2 en Londres es uno de los más rompedores e impactantes que ha lucido nunca.

La actriz, que en Dune 2 retoma su papel como Chani, una aguerrida joven nativa de Arrakis, apareció en la alfombra roja con un mono vintage de Thierry Mugler que el diseñador francés mostró originalmente en la Semana de la Moda de 1955 en su colección de alta costura de otoño. Se trata de un traje de apariencia robótica que fue arreglado por el estilista habitual de Zendaya, Law Roach, y que recuerda al clásico del cine de Fritz Lang, Metrópolis.

Inmediatamente, provocó un gran revuelo, originando miles de reacciones de todo tipo en redes sociales. Porque, ante todo, no dejó indiferente a nadie. "Siempre me preguntan por qué se ven en los desfiles prendas loquísimas que nadie se pondría nunca. Se diseñan para esto y la idea no es vender. Es por imagen, por amor al arte, para que las usen celebrities y hacer prensa", señala una usuaria de X (Twitter).

Zendaya en Mugler🔥 pic.twitter.com/o1xWCCz08H — Pia (@piavarez) February 15, 2024

"Zendaya con el traje robot de alta costura de Thierry Mugler de otoño de 1995. ¡Esto es literalmente una pieza de la historia de la moda!", afirma otro. "Cuando no tienes más remedio que hace historia", coincide uno más. "Zendaya vistiendo un archivo MUGLER de 1995. Eso es todo. No hay más que decir sino sorprendernos", expone un fan. "Es que Zendaya vino a cambiar la moda para siempre", indica también.

zendaya in thee thierry mugler fall 1995 haute couture robot suit, this is literally a piece of fashion history and the fact that it’s not a remake but directly from manfred’s archives!! UGHH IM SO GAGGED pic.twitter.com/fMZjGbGH4v — ❦ (@saintdoII) February 15, 2024

When you have no choice but to make history. pic.twitter.com/tsAjUc0aHs — Minnie (@saintdutchess) February 15, 2024

Zendaya vistiendo un archivo MUGLER de 1995 ✨ Eso es todo. No hay más que decir sino sorprendernos 😱 pic.twitter.com/LvV6qgPuyZ — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) February 15, 2024

Es que Zendaya vino a cambiar la moda para siempre 😱 pic.twitter.com/yQqkjOv2wf — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) February 15, 2024

"Zendaya, ten un poco de piedad", comparte una cuenta de apoyo a la actriz. "No entiendo qué estáis haciendo todos que no es hablar del PEDAZO DE DISEÑO DE MUGLER que llevaba Zendaya en el estreno de Dune 2 y cómo le queda a la colega. Menuda diosa", celebra @Azelais. "Zendaya demuestra una vez más que es LA superestrella de esta generación", publica @cocointheclouds.

zendaya have some mercy pic.twitter.com/9Y3JnD9gEH — best of zendaya (@zendayacfiles) February 15, 2024

No entiendo qué estáis haciendo todos que no es hablar del PEDAZO DE DISEÑO DE MUGLER que llevaba Zendaya en el estreno de Mugler y cómo le queda a la colega. Menuda diosa. pic.twitter.com/bW6nkEE4fi — Azelaïs @Azelais@frikiverse.zone (@Azelais) February 16, 2024

Zendaya proving once again that she is THE superstar of this generation pic.twitter.com/ieisxO7H1V — 🥥 (@cocointheclouds) February 15, 2024

"Una piensa que no hay manera de que Zendaya se saque un look mejor que su anterior y sale con esto", se sorprende otra usuaria de la red social. "Estoy convencida de que Zendaya está compitiendo consigo misma para superar sus looks anteriores porque ¡¡¡DIOS MÍO!!! ¡Nadie la iguala!", aclama una más. "No estoy exagerando cuando digo que Zendaya y Law Roach le dieron al mundo el fashion moment del siglo. Esto va a quedar en la historia como el día que revivió la red carpet fashion", pronostica @jojojorge_.

Una piensa que no hay manera que Zendaya se saque un look mejor que su anterior y sale con esto🫡 pic.twitter.com/8QzKUIUMPO — Pamela Moreno (@pamelaamorenoo) February 15, 2024

I’m convinced that Zendaya is in a competition with herself to outdo her previous looks because MY GODDD!!! No one’s seeing her! pic.twitter.com/KIbvk6pBFd — Izzy🪽 (@RUEPHORlA) February 15, 2024

Esto va a quedar en la historia como el día que revivió la red carpet fashion, mark my words. pic.twitter.com/gsvLqBeRcu — Jojojorge el Curioso (@jojojorge_) February 15, 2024

También hay quienes han buscado el lado humorístico del traje de la actriz, comparándolo con figuras icónicas de la cultura pop. "No os equivocáis, aunque Zendaya definitivamente está clavando ese estilo a lo C-3PO", se ríe un fan, mencionando con el droide de Star Wars. "Zendaya disfrazada de la Cyberwoman de Torchwood no estaba en mi bingo de 2024", añade otro. "Zendaya como María, el robot de Metrópolis (1927), era todo lo que necesitaba no solo para vivir esta vida, sino 10 mil más", bromea @elrodelo.

zendaya cosplaying cyberwoman from torchwood was not on my 2024 bingo card: https://t.co/eGVyaKwlwf pic.twitter.com/A1sgigNOqc — Tharries (@TharriesYT) February 15, 2024