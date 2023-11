Buenas noticias para Rebel Moon de Zack Snyder

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

Los fans de Zack Snyder están de enhorabuena. El próximo proyecto del cineasta, Rebel Moon, será una de las películas más ambiciosas de Netflix y el inicio de un nuevo y épico universo de ciencia ficción. La cinta llegará a la plataforma el próximo 22 de diciembre pero, respecto a su lanzamiento, el director ha anunciado grandes novedades.

Antes de estar disponible en streaming, Rebel Moon: La niña de fuego llegará a las salas de cine. Lo hará el 15 de diciembre, justo una semana antes de su estreno en Netflix. Las entradas saldrán a la venta el 15 de noviembre. Sin embargo, esta estrategia tiene aparejada una no tan positiva letra pequeña.

La primera entrega de Rebel Moon tan solo podrá verse en cines en cuatro ciudades en todo el mundo: Los Angeles, Nueva York, Toronto y Londres. La proyección será en formato 70mm, y el propio Snyder ha sido el encargado de confirmar la buena nueva a sus seguidores a través de su perfil de X (Twitter).

REBEL MOON – PART ONE: A CHILD OF FIRE is opening exclusively in 70mm on December 15 in Los Angeles, New York, Toronto, and London. Get your tickets starting November 15. #RebelMoon #70mm