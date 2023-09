Demandan a Netflix por Rebel Moon de Zack Snyder

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Rebel Moon, la nueva saga de ciencia ficción y fantasía de Zack Snyder para Netflix, ha sufrido un inesperado percance. La plataforma de streaming ha sido demandada por la compañía Evil Genius Games, con quien se asoció a principios de año para desarrollar un juego de rol basado en la epopeya espacial.

Ambas empresas firmaron un acuerdo de negocio el pasado mes de marzo. Sin embargo, Netflix canceló el contrato, acusando a Evil Genius Games de violar el trato de confidencialidad al publicar contenido de la película en un evento comercial y revelar ilustraciones no aprobadas del juego a los minoristas. La compañía de creación de juegos ha denunciado al servicio de streaming por ello.

Según informa The Hollywod Reporter, Evil Genius Games ha presentado una demanda en un tribunal federal de California por la ruptura del acuerdo. En el escrito se detalla la versión de la compañía con respecto a cómo ocurrieron los acontecimientos. Ambas empresas llegaron a un acuerdo para que Evil Genious desarrollara un juego de rol de mesa sobre Rebel Moon. Netflix obtendría una parte de las ganancias, además de un pago de 25.000 dólares.

Pese al contrato firmado, Netflix no proporcionó información básica sobre Rebel Moon y su mundo, ya que no estaba especificada en el guion. "Las razas alienígenas y los planetas no fueron nombrados ni descritos, faltaban personajes de la realeza y sus linajes, y no había una historia clara de cómo se originó el universo Rebel Moon", afirma la demanda, que añade que ni siquiera recibieron un logo o marca comercial sobre la película.

Ante esta situación, en Evil Genius decidieron crear por su cuenta todas las piezas que faltaban y desarrollar una historia para la franquicia en una “Biblia” de 228 páginas que entregaron a Netflix. Al verla, tanto Snyder como otros ejecutivos de la plataforma quedaron encantados con el resultado. Incluso aseguraron que "elementos sustanciales de la Biblia" se incorporarían a la franquicia, incluyendo la película.

El juego fue terminado en mayo, pero posteriormente Netflix decidió romper el contrato y cancelar la venta del juego por la supuesta violación de confidencialidad. Un mes después, Netflix envió una carta reclamando la propiedad exclusiva de la Biblia del juego. Ofreció a Evil Genius Games 50.000 dólares para que se olvidara del asunto y les cedieran todos los derechos sobre el material.

“Netflix usó esto [la violación de confidencialidad] como pretexto para rescindir el acuerdo, apoderarse de la propiedad intelectual del demandante, detener el proyecto e impedir que se lanzara el juego (o potencialmente lanzarlo ellos mismos para evitar compartir las ganancias con el demandante)”, escribe John Fowler, el abogado de Evil Genius, manifestando también que las acusaciones de Netflix son infundadas.

Según la demanda, ambas partes habían decidido en conjunto presentar el juego de rol durante el mencionado evento. La existencia del proyecto había sido previamente anunciada por el propio Snyder con anterioridad, por lo que no era un secreto. Además, las ilustraciones reveladas ya habían sido mostradas antes por trabajadores de Netflix. Y varios de los logos que se enseñaron habían sido desvelados online.

Por tanto, de acuerdo a la denuncia, Netflix utilizó esa excusa para separar caminos con Evil Genius y utilizar en su propio y único beneficio todo el material desarrollado por ellos tanto en Rebel Moon como en sus posteriores continuaciones. La plataforma aún no ha dado su versión de los hechos. Entre tanto, la película se estrena el próximo 22 de diciembre.