Rebel Moon de Zack Snyder tendrá sexo y "secuencias sangrientas de violencia extrema"

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Rebel Moon: La niña del fuego, la primera entrega de la nueva épica saga de fantasía y ciencia ficción de Zack Snyder, se estrenará el próximo 22 de diciembre en Netflix. Tal como adelantó el tráiler, el largometraje estará cargado de acción y batallas, algo que ha influido notablemente en su calificación por edades.

Según FilmRatings.com, la cinta ha sido regristrada con calificación PG-13, es decir, no recomendada para menores de 13 años. Una decisión que justificada por que el filme contiene "secuencias de fuerte violencia, agresión sexual, imágenes sangrientas, lenguaje, material sexual y desnudez parcial".

Además, Snyder reveló anteriormente que planea lanzar un director's cut con calificación R-Rated, es decir, un filme recomendado solo para adultos. "Habrá versiones extendidas con calificación R de cada una de las dos películas", expuso a Slash Film. "Creo que ambas son realmente emocionantes y nos dan la oportunidad de que mis hijos vean una de ellas, lo cual les entusiasma mucho, y también les brinda a los fans incondicionales un lugar al que ir. Así que es realmente divertido", declaró la productora Deborah Snyder sobre la decisión de hacer dos versiones.

"El director's cut tiene cerca de una hora de contenido adicional, por lo que creo que es una versión legítima del universo extendido. Realmente puedes ver mucho. Simplemente está más adornado en todos los sentidos. El director's cut es una inmersión profunda, algo que he hecho a lo largo de mi carrera. No sé cómo llegué a esto de los director's cuts, pero lo que diré al respecto es que, para mí, siempre han sido algo por lo que tuve que luchar en el pasado y nadie quería. Era como un niño que siempre intentaba crear porque sentían que había una versión más profunda. Y con Netflix, filmamos escenas solo para el director's cut. En ese sentido, es realmente una revelación, porque les da esa segunda sacudida a los grandes fans, como un descubrimiento real que no conseguirían de otra manera", explicó el cineasta en una entrevista con Netflix.

"Cuando un tranquilo poblado en una luna en los confines del universo se ve amenazado por los ejércitos del regente Balisarius, su mejor baza para sobrevivir es la misteriosa Kora (Sofia Boutella), a quien le encargan encontrar guerreros dispuestos a unirse a ella y librar una batalla imposible contra los invasores. Kora reúne a un grupo formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios mundos unidos por una necesidad común: la redención... y la venganza. Mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se forja un nuevo ejército de héroes", reza la sinopsis oficial de Rebel Moon: La niña del fuego.

Sofia Boutella, Ed Skrein, Fra Free, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Staz Nair, Bae Doona, Ray Fisher, E. Duffy y Anthony Hopkins forman el reparto principal de esta primear entrega. Su secuela, Rebel Moon 2: La guerrera que deja marcas, verá la luz en Netflix el 9 de abril de 2024.